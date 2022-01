Tra gli smartphone che si daranno battaglia per tutto il 2022 nella fascia alta del mercato un posto spetta anche ad OPPO Find X5 Pro, protagonista la scorsa settimana di un alcune interessanti indiscrezioni sulle sue specifiche.

In attesa della sua presentazione ufficiale, in programma per marzo, il nuovo smartphone di punta di OPPO è apparso in un paio di scatti dal vivo, permettendoci così di apprezzare quello che dovrebbe essere il suo design.

OPPO Find X5 Pro si mostra in alcune foto live

Le immagini provenienti dalla Cina mostrano i lati anteriore e posteriore del dispositivo ma non ci permettono di vedere le aree superiore e inferiore.

Il numero di modello CPH2305 menzionato sulla parte posteriore del dispositivo suggerisce che le immagini appartengono alla variante globale e proprio tale sigla è stata individuata lo scorso mese nel database di un ente di certificazione indonesiano.

Per quanto riguarda il design, OPPO Find X5 Pro presenta un display con i bordi curvati mentre sul reto nel comparto fotografico è possibile leggere “Powered by MariSilicon”, oltre che il logo di Hasselblad (che ci conferma che tale brand ha collaborato alla realizzazione del comparto imaging di questo smartphone).

Sempre stando alle indiscrezioni, tra le altre caratteristiche di OPPO Find X5 Pro non dovrebbero mancare un display AMOLED LTPO 2.0 con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, fino a 12 GB di RAM, 256 GB di memoria integrata, una fotocamera frontale Sony IMX709 da 32 megapixel, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel, accompagnato da un altro sensore Sony IMX766 da 50 megapixel e da un sensore Samsung S5K3M5 da 13 megapixel), una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 80 W via cavo e a 50 W in modalità wireless) e ColorOS 12.1.

Appuntamento alle prossime indiscrezioni.

