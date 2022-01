Nella giornata di oggi, 26 gennaio 2022, Realme ha annunciato l’intenzione di rendere gli smartphone — e l’esperienza — 5G alla portata di tutti attraverso la nuova strategia “All in 5G“, che si concretizzerà nel lancio di due nuovi smartphone provvisti di connettività di ultima generazione: i già chiacchierati Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+.

Prima di entrare nel merito delle caratteristiche che renderanno questi nuovi dispositivi appetibili, il produttore cinese — nato sotto l’ala di OPPO e tuttora facente capo al gruppo BBK Electronics — ha snocciolato un po’ di numeri degni di nota. Innanzitutto, anche nell’anno da poco concluso Realme è stato il marchio di smartphone in più rapida crescita a livello mondiale.

La tabella seguente riassume le percentuali di crescita del brand tra il 2020 e il 2021 in alcuni importanti mercati e c’è anche l’Italia con un impressionante +610%.

Realme 9 Pro e Pro+: la strategia “All in 5G”

Realme descrive la serie numerica dei propri smartphone come prodotti “hero“, sottolineando il traguardo dei 40 milioni di spedizioni raggiunte nel 2021.

Il prossimo step di crescita, che secondo il produttore servirà a migliorare ulteriormente l’esperienza utente, passerà innanzitutto attraverso l’introduzione del SoC MediaTek Dimensity 920 5G, che proprio Realme implementerà per la prima volta in Europa.

Più di tutto, Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+ — che pure erano stati protagonisti di recenti anticipazioni sotto forma di immagini il primo e immagini e specifiche tecniche il secondo — saranno i primi rappresentanti della nuova strategia “All in 5G” del brand cinese.

Il produttore ricorda il proprio impegno ad offrire smartphone 5G sin dal 2020 e rimarca come gli ultimi dati di Counterpoint Research lo incoronino come marchio di smartphone Android 5G in più rapida crescita nel Q3 2021 a livello globale (con un occhio di riguardo per Europa, India e Cina). A fronte di un tasso di crescita globale del 121% — e di concorrenti comunque agguerriti come OPPO, vivo, Xiaomi e Samsung — Realme ha messo a referto uno strepitoso +831%.

