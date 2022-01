C’è voluto un po’ di più, ma alla fine è arrivato: Samsung Galaxy S20 FE 4G sta ricevendo in Italia l’aggiornamento ad Android 12 con One UI 4.0, a distanza di qualche settimana dal fratello 5G. Per lo smartphone si tratta della seconda major release, ma niente paura: non mancherà neanche Android 13.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S20 FE 4G: ecco Android 12

In questi giorni i Samsung Galaxy S20 FE con connettività 4G stanno ricevendo in Italia l’aggiornamento alla One UI 4.0, naturalmente basato su Android 12. Il rollout è partito più o meno in contemporanea per le due varianti vendute nel nostro Paese, ossia quella Exynos e quella Snapdragon (ora l’unica in commercio).

Le novità sono ovviamente parecchie e comprendono passi avanti per privacy e sicurezza, con i nuovi indicatori per l’uso di microfono e fotocamera e la Privacy Dashboard, miglioramenti nelle animazioni, nelle possibilità di personalizzazione (con la modifica automatica dello stile in base allo sfondo), il rinnovamento delle app preinstallate e non solo. Incluse nel “pacchetto” anche le patch di sicurezza di dicembre 2021.

Dato il peso consistente dell’aggiornamento il nostro consiglio è quello di scaricarlo mentre siete sotto rete Wi-Fi e di installarlo quando prevedete di non utilizzare lo smartphone per un po’. Se volete essere sicuri potete anche effettuare un backup dei dati più importanti, in modo da proteggerli da eventuali problemi che potrebbero venire a crearsi. Ricordate di verificare di avere una percentuale di batteria adeguata.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20 FE 4G

Per verificare l’arrivo dell’aggiornamento ad Android 12 sul vostro Samsung Galaxy S20 FE 4G è sufficiente seguire un percorso all’interno delle impostazioni di sistema. Più precisamente “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Nel caso disponiate di uno smartphone brandizzato da qualche operatore potreste dover attendere ancora qualche giorno.

grazie a Nicola M. per la segnalazione e lo screenshot

