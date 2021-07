“Backup by Google One” è il nuovo sistema di backup unificato di Android

Nella giornata di ieri, 21 luglio 2021, ha preso il via il roll out di “Backup by Google One“, la versione nuova e aggiornata del sistema di backup unificato del sistema operativo Android.

Oltre al cambio di nome, il nuovo sistema porta con sé anche qualche altra novità, scopriamo quale.

“Backup by Google One”: che cosa cambia

Allo stato attuale, i backup di Android coprono i dati delle applicazioni, i messaggi SMS, la cronologia delle chiamate, i contatti, le preferenze sul dispositivo – come reti Wi-Fi e password, sfondi, impostazioni del display (luminosità e spegnimento), impostazioni di lingua e input, data e ora.

Con “Backup by Google One” viene raggiunto un nuovo livello, sia sotto il profilo dell’unificazione che in termini di completezza. Infatti, il nuovo sistema di backup si estende anche a foto, video e messaggi MMS. La gestione da parte dell’utente degli elementi da includere o escludere nel backup può avvenire sia direttamente dalle Impostazioni del dispositivo Android, sia dall’applicazione o dal sito web di Google One.

In questo modo, i messaggi MMS entrano a far parte dei backup dei dispositivi Android per impostazione predefinita, andando a completare il percorso intrapreso lo scorso anno, quando Google aveva introdotto la possibilità di effettuare il backup degli MMS, a patto di aver installato l’app di Google One.

Il nuovo approccio unificato, inoltre, mira a rimuovere ogni distinzione in materia di backup. In genere, gli utenti conoscono Google One, tuttavia potrebbero avere poca familiarità con ciò che viene fatto in background, trovandosi ad avere a che fare coi backup soprattutto in fase di passaggio ad un nuovo smartphone. Con questo nuovo sistema, Google dice di voler incrementare la consapevolezza degli utenti.

Come potete vedere dalle immagini, il nuovo “Backup by Google One” permette di selezionare o deselezionare anche le categorie “Multimedia messages” e “Photos e videos”. In questo caso si tratta dell’app di Google One, ma le stesse opzioni saranno presenti anche nella pagina dedicata nelle Impostazioni di Android.

È importante chiarire subito che, sebbene nel nome si faccia riferimento a Google One, il sistema di backup è disponibile per tutti coloro i quali abbiano un account Google. Questo perché già dallo scorso luglio Big G ha reso lo strumento di gestione dello storage dell’app Google One disponibile per tutti, a prescindere dall’abbonamento eventualmente attivo. Naturalmente, per tutti coloro i quali non abbiano effettuato l’upgrade a pagamento, rimane il solito limite dei 15 GB di spazio gratuito.

Backup by Google One è in roll out graduale per tutti i dispositivi con Android 8.0 e versioni successive e sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane. Maggiori dettagli saranno disponibili più avanti, ma Google ha già promesso che continuerà lavorare per migliorare il servizio.