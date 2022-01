È di nuovo il momento di accogliere il Flash Weekend di Samsung, che anche questo fine settimana permette di risparmiare il 10% sull’acquisto di smartphone, tablet, smartwatch, cuffie e notebook Galaxy. Vediamo come funziona l’iniziativa e come sfruttarla.

Torna il Flash Weekend sul Samsung Shop: 10% di sconto extra su tanti Galaxy

Il Flash Weekend del Samsung Shop consente di avere uno sconto o un extra sconto del 10% sui prodotti Samsung delle categorie Mobile, Audio-Video e Informatica, oppure del 15% su quelli della categoria Elettrodomestici. Come sempre, purtroppo, il coupon non risulta cumulabile con altri, di conseguenza conviene valutare quale eventualmente sfruttare in fase di acquisto.

Sul sito sono infatti disponibili altri coupon, come ad esempio FOLDABLE200 (200 euro di sconto su Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Z Flip3 5G), TABA8BUDS (Galaxy Buds Live a 51 euro se acquistate insieme al tablet Galaxy Tab A8) e il trio GALAXS130, GALAXS200 e GALAXYULTRA180 (rispettivamente 130, 200 e 180 euro di sconto su Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra).

Per utilizzare il coupon SAMSUNGFLASH è sufficiente digitarlo all’interno del campo “Codice promozionale”, a disposizione una volta aggiunto il prodotto desiderato al carrello (prima di procedere con il pagamento). Il buono è valido fino alle 23:59 di lunedì 24 gennaio 2022 e non può essere utilizzato sui dispositivi elencati a questo indirizzo.

Per dare uno sguardo al Samsung Shop e sfruttare il codice sconto non resta altro da fare che seguire il link qui in basso:

Offerte Samsung Shop

