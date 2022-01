Finalmente anche i creatori di contenuti che si dedicano a Instagram avranno un nuovo modo di veder remunerato il proprio impegno: le iscrizioni. Proprio come accade già da tempo su Twitch e YouTube, gli utenti saranno in grado, tramite un piccolo esborso mensile, di supportare i propri content creator preferiti e avere accesso a contenuti esclusivi. Per ora questa nuova funzione è disponibile per pochi creatori degli Stati Uniti dato che si tratta ancora di test. Di fatto il creatore di contenuti sarà in grado di mettere a disposizioni alcune Live o Storie accessibili esclusivamente dai propri membri del profilo, e di salvarle nei contenuti in evidenza che avranno un cerchio viola per distinguerli dagli altri.

Il capo di Instagram, Adam Mosseri ha poi affermato che gli utenti iscritti avranno un “badge” viola accanto al proprio nome, che sarà visibile al creatore di contenuti nei commenti, nei messaggi privati e altrove, così da poterli sempre riconoscere. Anche questa funzione è già presente su altre piattaforme quindi nulla di assolutamente mai visto prima. Questo badge però, sempre a detta di Mosseri, non sarà l’unico segno distintivo per gli iscritti. I creatori infatti saranno in grado di esportare la propria lista di iscritti e poterne fare uso anche su altre piattaforme, magari per aumentare l’interazione o i privilegi con essi.

Il prezzo mensile per l’iscrizione sarà deciso autonomamente dal creatore di contenuti e sarà disponibile un semplice tasto agli utenti per l’iscrizione. Ovviamente i piani di Instagram prevedono una rapida espansione della funzionalità a molti più creators nei prossimi mesi e Meta ha precisato che non prenderà alcuna percentuale da queste iscrizioni almeno fino al 2023. Zuckerberg, celeberrimo capo di Meta ha espresso soddisfazione per questo annuncio e che la propria azienda continuerà a sviluppare la propria piattaforma in modo che chi vuole può procurarsi da vivere o avere un’entrata in più grazie a Instagram.

Questo tipo di funzionalità fù tra l’altro aggiunta a Facebook già nel 2019 quindi era inevitabile che prima o poi arrivasse anche su Instagram, piattaforma ancor più vivace dal punto di vista dei contenuti offerti. Il grande numero di influencers sarà un punto focale per Instagram, stando alle parole di Mosseri, che vengono appunto sostenute dall’introduzione delle iscrizioni a pagamento. Instagram comunque ha già iniziato a muovere i primi passi per la monetizzazione dei contenuti negli scorsi mesi, grazie ad esempio ai guadagni che si possono raggiungere nel caso in cui le proprie Live raggiungano determinati obbiettivi, frutto, tra le altre cose, del miliardo di dollari di investimenti promessi da Zuckerberg.

