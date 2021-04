Nelle scorse ore Mark Zuckerberg ha manifestato la volontà di Instagram di fare all-in coi creator, introducendo una nuova suite di strumenti che li aiutino a monetizzare la propria presenza sulla piattaforma.

L’annuncio è arrivato nel corso di una diretta che il CEO di Facebook Inc. ha tenuto insieme ad Adam Mosseri, Head of Instagram, e si è parlato più precisamente di Creator Shops da una parte, e “branded content marketplace” per gli influencer dall’altra.

I Creator Shops si porrebbero come un’espansione delle già esistenti funzioni di Instagram dedicate allo shopping, che permettono alle aziende di vendre i propri prodotti. A tal proposito, Zuckerberg ha dichiarato: «Vediamo anche numerosi creator che allestiscono degli shop e una componente del business model di un’azienda che crea contenuti consiste nel creare degli ottimi contenuti e poi vendere prodotti. Per questo motivo avere dei Creator Shops è grandioso».

In aggiunta a questo, Zuckerberg ha comunicato che ci sono dei lavori in corso per introdurre nuovi strumenti che permetteranno agli influencer – testualmente, “star di Instagram” – di essere pagati per la promozione di prodotti. I creator, secondo il dirigente, «dovrebbero avere la possibilità di ottenere una parte delle vendite dei prodotti che consigliano e noi dovremmo creare un “affiliate recommendation marketplace” per renderlo possibile».

Infine, Instagram sta lavorando ad un “branded content marketplace” come punto d’incontro tra influencer e sponsor. Questo dovrebbe aiutare i talenti a monetizzare, dando vita ad una sorta di “creator middle class”. A questo riguardo non sono stati forniti molti dettagli, ma si è fatto riferimento a termini favorevoli per i creator, in quanto questo marketplace non nascerebbe per far arricchire ulteriormente Instagram (e Facebook, ovviamente).

Naturalmente tutte queste novità sono per adesso solo teoriche. In attesa di capire se e quando verranno introdotte ufficialmente, scaricate dal Google Play Store la versione più recente dell’app di Instagram per Android cliccando sul badge sottostante.

