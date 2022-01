In questo periodo, l’attenzione della community dei fan di Samsung punta gli occhi sulla serie Galaxy S22, ormai prossima alla presentazione. Il colosso coreano però, non ha in serbo solo una nuova serie di smartphone per il 2022, ma anche dei tablet. Complice il fatto che nel corso del 2021 Samsung abbia rilasciato sul mercato un solo modello di questa tipologia di dispositivo, ovvero il Galaxy Tab S7 FE, ci si attende per l’anno corrente l’uscita di ben tre modelli della nuova serie Galaxy Tab S8. Pare ora che Samsung, possa aver accidentalmente mostrato una prima immagine del prossimo Galaxy Tab S8 Ultra in una pagina di supporto di Bixby Voice.

Una presunta immagine leak di Galaxy Tab S8 Ultra è apparsa sulla pagina di supporto Bixby Voice

L’immagine che vedete qui sopra proviene dalla pagina di supporto di Bixby Voice, più precisamente dalla sezione Voice wake-up on multiple devices. È lecito presumere che si tratti del prossimo Galaxy Tab S8 Ultra? Il tablet che vedete in secondo piano nell’immagine presenta un notch sul display, caratteristica già trapelata qualche tempo fa, a quanto ne sappiamo è al momento l’unico dispositivo di casa Samsung con questa caratteristica.

Sempre osservando l’immagine, possiamo notare come il tablet sia alloggiato in una custodia/supporto, non vi sono al momento indicazioni su questo accessorio ma potrebbe trattarsi, come in passato, di una cover con tastiera annessa (solitamente venduti separatamente dal dispositivo).

Le informazioni che possediamo al momento su Galaxy Tab S8 Ultra non sono molte, ci si aspetta che possa essere equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 1 e avere fino a un massimo di 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Potrebbe avere una batteria da 11.200 mAh, un comparto fotografico composto da un sensore posteriore da 12 MP e da due fotocamere poste nel notch da 12 MP ciascuna. Ovviamente è quasi scontato che giunga sul mercato con One UI 4.1 e Android 12.

Non si hanno al momento informazioni circa le tempistiche di presentazione e lancio, ma non è da escludere che Samsung possa farlo contestualmente alla presentazione della serie S22.

