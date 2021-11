Nelle scorse ore in Rete sono emerse alcune interessanti anticipazioni su due dispositivi che Samsung ha in programma di lanciare nel corso del prossimo anno: stiamo parlando di Samsung Galaxy Z Fold4 5G e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Le ultime novità su Samsung Galaxy Z Fold4

Inziando dallo smartphone pieghevole, stando a quanto rivelato da un leaker, il colosso coreano avrebbe in progetto di lanciare Samsung Galaxy Z Fold4 nel corso del terzo trimestre del 2022 e tra le novità più importanti vi dovrebbe essere una fotocamera sotto il display migliorata sia sullo schermo interno che su quello esterno.

Ma a migliorare in modo importante dovrebbe essere anche il comparto fotografico principale del device, tanto da essere in grado di garantire una qualità paragonabile a quella offerta dagli attuali modelli top di gamma dell’azienda coreana.

Ed ancora, Samsung Galaxy Z Fold4 potrebbe avere una nuova cerniera grazie alla quale il telefono dovrebbe essere anche più leggero, oltre che più resistente all’acqua e dotato di una certificazione pure relativa alla polvere.

Non dovrebbero cambiare, invece, le dimensioni del display e della batteria (4.400 mAh) mentre il prezzo finale potrebbe essere più basso rispetto a quello della precedente generazione. Staremo a vedere.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra avrà il notch

Passando a Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, nelle scorse ore Ice Universe ha pubblicato su Twitter un’immagine del tablet accompagnata da qualche anticipazione sulle sue caratteristiche.

A suo dire, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra avrà un notch di dimensioni contenute e nel quale troveranno posto due fotocamere (inclusa una ultra grandangolare) che saranno in grado di registrare video a risoluzione 4K (a 60 fps).

Per quanto riguarda la presentazione ufficiale di tale tablet, Samsung potrebbe sfruttare gli eventi di lancio che ha già in programma per gennaio (Samsung Galaxy S21 FE) o per febbraio (serie Samsung Galaxy S22).

* * * Nell’immagine in alto il Samsung Galaxy Z Fold3 5G