Buone notizie per i possessori di un modello della serie Samsung Galaxy S10 italiano non brandizzato da un operatore telefonico: l’attesissimo aggiornamento che porta con sé Android 12 e l’interfaccia One UI 4.0 è sbarcato anche nel nostro Paese.

Il colosso coreano si conferma così uno dei produttori più attenti alla questione aggiornamenti e si deve riconoscere al suo team di sviluppatori il merito di essersi messo duramente al lavoro per rilasciare la nuova versione di Android e dell’interfaccia personalizzata dell’azienda nel più breve tempo possibile per tutti i modelli di fascia alta degli ultimi anni.

Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e ricevono Android 12

E così anche per i modelli no brand Italia di Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e è arrivato il momento di aggiornarsi alla nuova versione del sistema operativo mobile di Google e ancora una volta il nostro Paese rientra tra i primi a ricevere un importante update (risale alla fine di ficembre, infatti, l’annuncio della sua disponibilità per questi smartphone).

Sono diverse le novità introdotte dal team di Samsung con One UI 4.0 e Android 12 e dopo avere effettuato l’aggiornamento del proprio device gli utenti potranno beneficiare di un’interfaccia grafica rinnovata e di un’esperienza che nel complesso si va ad arricchire.

L’update ha un “peso” di oltre 2 GB e porta con sé le patch di sicurezza Android di dicembre 2021:

Se siete curiosi di scoprire come cambiano gli smartphone di Samsung con tale nuova versione software, non vi resta altro da fare che mettervi comodi e guardare il seguente video di approfondimento:

Come aggiornare gli smartphone di Samsung

Il nuovo software è disponibile via OTA e sarà lo stesso smartphone a segnalarvi con una notifica che è possibile procedere al suo download e alla successiva installazione.

I possessori di Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e più impazienti possono procedere ad una ricerca manuale, andando nel menu delle Impostazioni, scorrendo fino alla sezione dedicata agli aggiornamenti e verificando la sua disponibilità.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon aggiornamento.

* * * Grazie a Mattia Barbero per la segnalazione

