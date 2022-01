Samsung fa il pieno: aggiornamenti per Galaxy Z Fold3 5G, Note 20, S20 e altri

Rieccoci con il consueto appuntamento con la raccolta di aggiornamenti software per smartphone Android che oggi – tanto per cambiare – è un monopolio assoluto di Samsung: tra un major update e tante patch di sicurezza, modelli super-economici, pieghevoli ed ex top di gamma, ce n’è davvero per tutti. Scopriamo insieme le novità di questi nuovi aggiornamenti.

Samsung Galaxy A42, Note 20, Note 20 Ultra, S20, S20+, S20 Ultra, Z Fold3 5G, A01: le novità degli aggiornamenti

La lista completa degli smartphone destinatari degli aggiornamenti trattati in questa sede comprende: Samsung Galaxy A42 5G, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy A01, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Il produttore sudcoreano sta facendo praticamente il vuoto dietro di sé per quanto riguarda il rilascio degli aggiornamenti ad Android 12 e alla versione 4.0 della One UI. Se nella giornata di ieri era stato il turno dell’eccellente Samsung Galaxy A52s 5G, oggi è la volta del meno famoso Samsung Galaxy A42 5G.

Il medio di gamma sta ricevendo un file OTA con la versione firmware A426BXXU3CUL9, al cui interno sono contenute la One UI 4 con base Android 12 e le patch di sicurezza del mese di dicembre 2021 (dunque non le più recenti in assoluto).

Il roll out di questo update è partito dalla Polonia e nelle prossime ore (o al massimo qualche giorno) si allargherà sicuramente ad altri Paesi europei, Italia compresa. Per maggiori dettagli sulle novità comprese nel major update, vi rimandiamo alla nostra prova a bordo di Samsung Galaxy S21 Ultra.

Passando oltre, il produttore sudcoreano sta facendo anche un lavoro super con la distribuzione delle patch di sicurezza di gennaio 2022. La lista dei modelli del brand già provvisti della SMR (Security Maintenance Release) di questo mese è già lunga e oggi altri nomi importanti vi si aggiungono.

Su Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra le patch di sicurezza di gennaio 2022 stanno arrivando con la versione firmware N98xBXXS3EULH per i modelli dotati di connettività 5G e con la versione N98xFXXS3EULH per quelli solo LTE. L’aggiornamento è già in distribuzione in molti Paesi, ovvero: Austria, Bulgaria, i Paesi della regione caucasica, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Kazakhstan, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Slovenia, Svizzera, Ucraina, Uzbekistan e Paesi del Sudest Europa.

Tolti gli ultimi due esponenti della serie Note, passiamo all’acclamato pieghevole Samsung Galaxy Z Fold3 5G (ecco la nostra recensione), sul quale la SMR (Security Maintenance Release) del mese corrente viene introdotta con la versione firmware F926BXXS1BUL8. In mancanza del changelog ufficiale, è impossibile sapere se l’update contenga altre novità – ma è altamente improbabile, visto il recente arrivo di Android 12 e One UI 4 – o altri fix e ottimizzazioni. Il roll out dell’aggiornamento per questo modello risulta attualmente in corso nei Paesi caucasici nonché in Russia, Kazakhstan e Ucraina.

Le patch di sicurezza di gennaio 2022 sono disponibili al download anche per la precedente generazione della serie di punta del produttore, vale a dire Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Nel caso di specie il roll out risulta in corso in Belgio e Paesi Bassi, il file OTA pesa 175 MB e introduce la versione firmware G98**XXSCEUL9. Come si evince dagli screenshot, il changelog è molto breve e, oltre alle patch mensili, menziona solo generici miglioramenti di stabilità e bug fix.

Infine, il base di gamma Samsung Galaxy A01 – lanciato con Android 10, aggiornato ad Android 11 lo scorso anno e ora in attesa di Android 12 – ha iniziato ad aggiornarsi in Russia: le patch di sicurezza di questo mese arrivano con la versione firmware A015FXXS5BUL1.

Come aggiornare Samsung Galaxy A42, Note 20, Note 20 Ultra, S20, S20+, S20 Ultra, Z Fold3 5G, A01

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono attualmente disponibili in Italia, comunque gli smartphone sono tutti a marchio Samsung, dunque il percorso per eseguire un controllo manuale è uno solo: “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.