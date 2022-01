Il momento della presentazione ufficiale dell’attesa serie Samsung Galaxy S22 si avvicina sempre di più e adesso, in attesa del lancio dei tre nuovi flagship del colosso asiatico, tutti gli sfondi esclusivi degli stessi — sia statici che live — sono disponibili al download per chiunque li desideri.

La giornata di ieri, tanto per cambiare, era stata molto ricca di nuove indiscrezioni, tra il caricabatterie rapido poi e le ragioni del possibile aumento di prezzo prima.

Oggi, dopo avervi riportato pochi minuti fa nuovi render e dettagli sulle specifiche tecniche del modello “di mezzo” della serie, non affrontiamo altre questioni di natura tecnica ma, in vista del Galaxy Unpacked 2022, siamo pronti a portarvi la raccolta completa degli sfondi esclusivi di Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra.

Tutti gli sfondi che di qui a breve vedremo sono a risoluzione piena e la galleria è comprensiva di quelli statici, di quelli live e persino degli sfondi per la modalità DeX di Samsung. Per sfruttare gli sfondi live su tutti gli smartphone, è possibile servirsi dell’applicazione Video to Wallpaper disponibile sul Google Play Store per fare quanto suggerito dal nome stesso dell’app (avete dato un’occhiata al nostro articolo dedicato?).

Senza ulteriori indugi, andiamo a vedere gli sfondi dei Samsung Galaxy S22, ma badate bene: le seguenti immagini sono compresse, per scaricarle a risoluzione piena dovete usare il link a fine articolo.

Samsung Galaxy S22: sfondi statici

Samsung Galaxy S22: sfondi DeX

Samsung Galaxy S22: sfondi live

Come scaricare tutti gli sfondi a risoluzione originale

Attraverso il link sottostante è possibile scaricare tutti gli sfondi statici alla risoluzione di 2340 x 2340, sia in formato WEBP che JPG; gli sfondi DeX sono in risoluzione 1920 x 1920, mentre quelli live sono 1440 x 3088. Insomma, tutti presentano una risoluzione sufficientemente elevata da fare un bell’effetto su qualsiasi smartphone, ovviamente meglio se con display OLED. Ecco il link:

Sfondi Samsung Galaxy S22 (Download)

