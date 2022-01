Samsung, secondo gli ultimi rumors, dovrebbe presentare la serie Galaxy S22 il prossimo 8 Febbraio. All’evento dovrebbero essere annunciati tre dispositivi facenti parte della serie: S22, S22 Ultra e S22 Plus. Proprio quest’ultima è protagonista dell’ultimo leak dell’informatore Ishan Agarwal, che rivela le opzioni di colore della suddetta versione.

Galaxy S22 Plus: ecco le colorazioni e le probabili specifiche tecniche

Secondo il famoso informatore , Samsung Galaxy S22 Plus sarà disponibile in quattro colorazioni: nero, verde, bianco e oro rosa.

A conferma delle precedenti indiscrezioni, i nuovi render rivelano che S22 Plus avrà uno schermo piatto con camera punch hole centrale e in alto. Sul retro invece ci sarà una tripla fotocamera, che avrà un design simile alla serie S21, con il modulo che incontra il telaio. Il flash LED si trova all’esterno del modulo fotocamera. Per quanto riguarda i dettagli delle fotocamere, la principale sarà da 50 MP, poi ci sarà una telecamera ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo, sempre da 12 MP, con zoom ottico 2x. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, dovrebbe essere da 32 MP.

Il display sarà un AMOLED FullHD+ da 6,55 pollici con luminosità massima di 1750 nits, mentre sul bordo destro del telefono saranno presenti i tasti di accensione e volume. La batteria sarà di 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 45W mentre, per quanto riguarda il software, ci sarà Android 12 con personalizzazione OneUI 4.0.

Galaxy S22 Plus sarà dotato di due differenti processori. La variante indiana avrà un SoC Exynos 2200, mentre quella statunitense Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Anche in UK, come nel resto dell’Europa (Italia compresa), verrà commercializzata la variante Exynos. Tutto questo è stato confermato da elenchi apparsi su Geekbench, che vedono le versioni SM-S901B, SM-S906B e SM-908B equipaggiate con un nuovo e inedito chip Exynos, mentre i modelli con chip Qualcomm, solitamente in vendita in Corea del Sud, Stati Uniti e Cina, hanno una lettera diversa alla fine (SM-S901E, SM-S906E e SM-S908E.).

Ecco altri render e l’eventuale prezzo per l’Italia

Oltre ai rendering di mysmartprice, sono stati pubblicati altri render che mostrano il dispositivo in maniera più dettagliata, aggiungendo alcune caratteristiche tecniche. Fra queste vi è il peso che, secondo il leak, sarebbe di 167 g per il modello base, 195 g per l’S22 Plus e 228 g per il Galaxy S22 Ultra. Questi nuovi render di 91Mobiles, i quali affermano di essere ufficiali, mostrano anche il telefono nella colorazione nera.



Sempre restando in tema di rendering, sono apparse nuove foto anche sul profilo @rquandt di Twitter dove, oltre alla colorazioni nera, vengono mostrate dettagliatamente la versione bianca e verde.

Rivenditori come Zanetti Shop ed Epto in Italia hanno già preparato le loro pagine, anche se non ci sono ancora specifiche o immagini ufficiali. Il prezzo è di 1190 euro e riguarderebbe la versione Galaxy S22 Plus con 8 GB di Ram e 128 GB di archiviazione. Per ora non c’è nulla di confermato ma, se ciò dovesse accadere, significherebbe un aumento di ben 150 euro rispetto alla precedente generazione.



