Le possibilità che Samsung includa un caricabatterie all’interno della confezione di Samsung Galaxy S22 sembrano poche, infatti non molto tempo fa è spuntato un potenziale caricabatterie che l’azienda potrebbe vendere separatamente. Oggi sono emersi degli indizi che avvalorano questa possibilità.

Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra dovrebbero supportare la ricarica rapida da 45 W e un caricabatterie del genere per questa gamma di smartphone è stato individuato nel negozio ufficiale di Samsung, che lo etichetta erroneamente come un caricabatterie per Samsung Galaxy A8, e sul sito di un rivenditore con il numero di modello EP-T4510.

Vale la pena notare che il caricabatterie in questione può funzionare anche con tutte e tre le varianti di Samsung Galaxy Tab S8 e alcuni smartphone Samsung della generazione precedente come Samsung Galaxy Note 10+, Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy S21 Ultra.

Il presunto caricabatterie da 45W di Samsung Galaxy S22 potrebbe costare 50 euro

Attualmente Samsung vende già un caricabatterie da 45 W sul suo sito Web, ma probabilmente verrà sostituito dal nuovo modello più rapido e più compatto, oltre che più costoso.

Il sito ufficiale di Samsung non menziona un prezzo per il nuovo caricabatterie da 45W, tuttavia Centralpoint ipotizza un costo di 50 euro. Il colosso sudcoreano potrebbe iniziare a spedirlo entro il 31 gennaio, appena una settimana prima di presentare i suoi smartphone e tablet di fascia alta all’evento Galaxy Unpacked.

