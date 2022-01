Xiaomi inizia a scaldare gli animi del vecchio continente con un paio di tweet che lasciano intendere che l’azienda è molto vicina al rilascio di alcuni smartphone in Europa.

Xiaomi ha già presentato nuovi smartphone di fascia media e alta in Cina, come Xiaomi 12, 12 Pro e 12X e poco prima la nuova serie Redmi Note 11 ed è probabile che presto questi dispositivi verranno lanciati anche in Europa.

Xiaomi anticipa l’annuncio dei nuovi smartphone in Europa

Xiaomi ha pubblicato diversi tweet in questi giorni, uno dei quali conteneva solo il testo “Pronti?”. L’anno scorso la società ha pubblicato un messaggio analogo, poco dopo il quale fu annunciata la data per l’allora nuova serie Xiaomi Mi 11.

Questo suggerisce che probabilmente l’azienda annuncerà la data di rilascio dei nuovi smartphone in Europa oggi o al massimo domani, ma senza ancora presentarli.

Negli stessi giorni l’azienda si è anche lusingata dei dati di vendita per la serie Redmi Note nel suo insieme. Il tweet mette in risalto che a oggi sono state vendute ben 240 milioni di unità.

Una decina di giorni fa Xiaomi ha iniziato il rilascio di MIUI 13 per il primo lotto di dispositivi idonei in Cina. La nuova versione dell’interfaccia proprietaria porta Android 12 su diversi smartphone e tablet compatibili.

Potrebbe interessarti: i migliori smartphone di Xiaomi del mese