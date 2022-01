A distanza di poche ore dalla diffusione in Rete dell’indiscrezione secondo cui tutte le versioni di Samsung Galaxy S22 potrebbero sbarcare sul mercato con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 torniamo a occuparci dell’argomento per una novità che arriva dalla Corea del Sud.

Ricordiamo che, stando ai programmi di Samsung, la sua nuova generazione di smartphone della serie Galaxy S avrebbe dovuto essere realizzata sia con le CPU di Qualcomm (per i modelli venduti negli Stati Uniti, in Cina e in India) che con Samsung Exynos 2200 (per i modelli venduti in Europa), atteso chip che può fare affidamento su una GPU sviluppata in collaborazione con AMD (con l’architettura RDNA2).

Tuttavia, qualcosa potrebbe non essere andata per il verso giusto, almeno ciò è quanto emerge dalla decisione di Samsung di rimandare l’evento di presentazione ufficiale di Exynos 2200, inizialmente in programma nelle scorse ore.

Nessuna sorpresa per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

Stando a quanto viene riportato da Business Korea, il colosso degli smartphone non ha fornito dettagli sulle motivazioni che l’hanno spinto a cambiare i propri piani, limitandosi a rendere noto che la CPU Exynos 2200 sarà presentata ufficialmente insieme alla serie Samsung Galaxy S22, aggiungendo che non ci sono problemi per quanto riguarda la produzione di tale chip o le sue prestazioni.

Il riferimento alla produzione e alle prestazioni di Exynos 2200 sembra rappresentare una secca smentita da parte del colosso coreano alle voci secondo cui tutti i modelli di Samsung Galaxy S22 arriveranno sul mercato con a bordo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1: in pratica, il produttore sembra volere puntualizzare che rispetterà i propri programmi.

Probabilmente nei prossimi giorni emergeranno ulteriori dettagli mentre al momento non pare essere più così sicuro che gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 destinati ai Paesi europei saranno animati da una CPU Exynos 2200. Staremo a vedere.

