Il team di sviluppatori di OPPO ha dato il via al rilascio nel nostro Paese di un nuovo aggiornamento software per OPPO Find X3 Lite 5G, introducendo una novità molto attesa dagli utenti: stiamo parlando di Android 12.

Ebbene sì, l’ultima versione del sistema operativo mobile di Google è sbarcata anche sullo smartphone di fascia media di OPPO, permettendo così agli utenti di scoprire le novità studiate dal team del colosso di Mountain View per garantire un’esperienza sempre più piacevole e ricca di funzionalità.

Le novità della versione 2022.01.04 per OPPO Find X3 Lite 5G

La nuova versione software è la 2022.01.04 e porta con sé ColorOS 12 con Android 12 su OPPO FInd X3 Lite 5G, uno degli smartphone per i quali il produttore asiatico lo scorso anno ha deciso di modificare la propria politica di aggiornamenti, garantendo un supporto di tre anni.

Ricordiamo che tra le principali novità ColorOS 12, l’interfaccia personalizzata di OPPO, troviamo il miglioramento di FlexDrop per la gestione del multitasking, la versione 2.0 di Smart Sidebar (con sei nuovi strumenti), Car Screen Projection (studiata per facilitare l’accesso di applicazioni di navigazione di terze parti come Kuwo, Ximalaya, Baidu Maps, AutoNavi), Omoji (soluzione che consente di realizzare emoji 3D ad alta risoluzione), vari miglioramenti all’aspetto grafico della UI (nuovi elementi, contrasti più elevati e nuove tonalità di colore), animazioni più fluide e nuove soluzioni appositamente studiate per garantire agli utenti un più elevato livello di protezione dei propri dati.

Come aggiornare lo smartphone

L’aggiornamento è stato rilasciato via OTA e sarà lo stesso smartphone di OPPO ad informare gli utenti della sua disponibilità. Quelli più impazienti di assaggiare le novità di Android 12 possono comunque provare ad effettuare una ricerca manuale andando nel menu delle Impostazioni e quindi accedendo alla sezione dedicata agli update.

* * * Si ringrazia Roberto Donghi per la segnalazione

