Attraverso una dichiarazione resa ad Android Planet, OPPO ha comunicato una revisione della propria politica aggiornamenti, anche se soltanto con riferimento agli ultimi smartphone di riferimento OPPO Find X3 Pro, OPPO Find X3 Neo e OPPO Find X3 Lite.

Serie OPPO Find X3: cosa cambia per gli aggiornamenti

La solita politica di OPPO in tema di aggiornamenti prevede la garanzia di soli due anni di patch di sicurezza. Adesso il produttore cinese ha deciso di migliorare un po’ la situazione, anche se purtroppo il miglioramento tocca un numero fin troppo limitato di modelli.

Gli ultimi smartphone di riferimento OPPO Find X3 Pro, OPPO Find X3 Neo (ecco la nostra recensione) e OPPO Find X3 Lite (ecco la nostra recensione), è confermato, saranno destinatari di tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

Nella stessa dichiarazione, OPPO parla di ragionamenti in corso per portare a quattro gli anni di update di sicurezza garantiti e ne rimarca il roll out su base mensile.

Purtroppo questa revisione tocca soltanto le patch di sicurezza, non i major update garantiti, che rimangono fermi a due. Questo vuol dire, per esempio, che la serie OPPO Find X3, che è arrivata sul mercato con Android 11, riceverà certamente Android 12 e Android 13, ma non di più. Il produttore non ha fornito indicazioni su un eventuale elevamento a tre anche del numero di versioni Android garantite.

Insomma, per quanto questo piccolo aggiustamento rappresenti comunque un segnale positivo da parte di OPPO, non ha nulla a che vedere con il recente radicale cambio di passo di Samsung.

