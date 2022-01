OnePlus 10 e OnePlus 10 Pro non sono stati ancora annunciati ufficialmente, tuttavia il produttore cinese non sta esattamente facendo mistero dei nuovi smartphone, tanto che oggi abbiamo persino una galleria completa di sample volti ad esaltare la fotocamera del modello Pro e la bontà del lavoro svolto con Hasselblad.

Di OnePlus 10 Pro (e del meno premium OnePlus 10) sappiamo già praticamente tutto in via ufficiale: dalla data di presentazione in terra cinese al design, passando per le specifiche tecniche pressoché complete.

OnePlus 10 Pro: i sample ufficiali esaltano la fotocamera

Adesso, in vista della presentazione in programma in Cina per il giorno 11 gennaio 2022 — i mercati globali e l’Europa dovranno pazientare un po’ più a lungo —, OnePlus ha deciso di mettere in bella mostra le capacità fotografiche del prossimo portabandiera, esaltando i frutti della prestigiosa collaborazione con Hasselblad (che, in realtà, lo scorso anno non sembrava aver portato particolari benefici).

Prima di passare agli scatti, è bene ricordare che OnePlus 10 Pro sarà dotato di una tripla fotocamera posteriore con una configurazione di questo tipo: un sensore da 48 megapixel, uno da 50 megapixel e uno da 8 megapixel. Allo stato attuale, il produttore non ha svelato quale dei tre sensori servirà a quale scopo, tuttavia ha già confermato che ci saranno ottiche standard, ultrawide e telephoto.

Messo da parte il discorso sull’hardware, andiamo al sodo col software: la “Second Generation” Hasselblad Pro Mode di OnePlus permette a tutte e tre le fotocamere del nuovo flagship di scattare foto a 10-bit di colore — OnePlus Billion Color Solution —, rendendo possibile un aumento del 25% della copertura dello spazio colore DCI-P3. Si tratta del primo smartphone a marchio OnePlus a compiere questo importante passo in avanti, anche se non siamo di fronte ad un primato assoluto (basti pensare a OPPO Find X3 Pro, di cui trovate a questo link la nostra recensione).

In aggiunta a questo, il nuovo sistema offre la possibilità di realizzare scatti in 12-bit RAW con tutti e tre i sensori fotografici posteriori di OnePlus 10 Pro. Per quanto riguarda la pubblicizzata funzione Hasselblad Pro Mode with RAW+, in poche parole RAW+ dovrebbe permettere all’utente di realizzare un singolo scatto e ottenere sia un file RAW che uno in formato JPEG: il secondo con tutti i vantaggi della fotografia computazionale già visibili e il primo più adatto per un successivo lavoro di editing.

Questo senza dimenticare l’introduzione della modalità “Movie Mode” che consente di regolare manualmente ISO, shutter speed e altri parametri sia prima che nel corso della registrazione, oltre che di catturare filmati in formato LOG per avere maggiore flessibilità in sede di editing, una miglior gamma dinamica e non solo.

Tra le novità più interessanti che il sistema fotografico di OnePlus 10 Pro porterà con sé, comunque, merita una menzione particolare la fotocamera ultra-grandangolare, la quale potrà contare su un campo visivo di ben 150 gradi, significativamente più ampio rispetto ai 120 gradi che si trovano comunemente sugli smartphone. Questa fotocamera offrirà da una parte la possibilità di realizzare scatti in modalità Fisheye, dall’altra permetterà di ridurre la distorsione catturando foto a 11o gradi.

Per rendere meglio l’idea di quanto la nuova fotocamera ultra-grandangolare di OnePlus 10 Pro costituisca un miglioramento, qui di seguito trovate due foto comparative che chiamano in causa la ultrawide del predecessore OnePlus 9 Pro.

Tutti questi discorsi hanno stuzzicato la vostra curiosità? Ecco una galleria di altri sample ufficiali prodotti dal comparto fotografico di OnePlus 10 Pro.

OnePlus 10 Pro si vestirà anche di bianco?

Chiudiamo con un’indiscrezione su una possibile terza colorazione di OnePlus 10 Pro: finora le immagini ufficiali diffuse dal produttore hanno ritratto le due colorazioni Green e Black, ma accanto a loro potrebbe essercene anche una White.

Il Recognized Developer di XDA mlgmxyysd ha scovato dei riferimenti ad una variante bianca di “negroni” (il codename di OnePlus 10 Pro) che dovrebbe affiancare Emerald Forest e Volcanic Black. Oltre che dal codice, ciò sarebbe confermato anche dall’esitenza di Live Wallpaper in tutti e tre i colori, le cui preview sono visibili di seguito.

