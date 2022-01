Man mano che ci avviciniamo al momento della presentazione ufficiale di OnePlus 10 Pro, in programma per l’11 gennaio 2022, aumentano le indiscrezioni che ci anticipano quelle che saranno le sue caratteristiche più importanti.

E così ad oggi è già possibile ipotizzare quella che potrebbe essere la scheda tecnica del nuovo smartphone di punta dell’offerta di OnePlus, quello con cui il produttore cinese proverà a conquistare il titolo di “telefono più desiderato del 2022”.

La possibile scheda tecnica di OnePlus 10 Pro

Volendo provare a ipotizzare la scheda tecnica dello smartphone di OnePlus sulla base delle informazioni che sono state diffuse sino a questo momento, ecco cosa ne uscirebbe fuori:

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

display Fluid AMOLED con refresh rate a 120 Hz e tecnologia LTPO di seconda generazione

RAM LPDDR5

memoria di archiviazione UFS 3.1

connettività NFC, Bluetooth 5.2, 5G

fotocamera frontale da 32 megapixel

tripla fotocamera posteriore cone sensore primario da 48 megapixel, accompagnato da un sensore da 50 megapixel e da uno da 8 megapixel

doppio altoparlante stereo

X-axis Linear Motor

interfaccia OxygenOS 12 basata su Android 12

batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 80 W (SuperVOOC) e wireless a 50 W (AirVOOC) e alla ricarica inversa

dimensioni 163 x 73,9 x 8,55 mm

Cosa resta da scoprire

OnePlus ha menzionato la tecnologia del display ma ha omesso altri importanti dettagli relativi allo schermo di OnePlus 10 Pro, che stando alle indiscrezioni dovrebbe avere una diagonale da 6,7 pollici e una risoluzione QHD+.

Il produttore non ha nemmeno confermato le versioni disponibili per quanto riguarda RAM e memoria di archiviazione (che dovrebbero essere 8/128 GB e 12/256 GB) né ha fornito anticipazioni sulle caratteristiche del comparto fotografico, limitandosi a confermare che è stato realizzato in collaborazione con il popolare brand Hasselblad.

Per scoprire tutte le caratteristiche di OnePlus 10 Pro non ci resta altro da fare che avere pazienza ancora per qualche giorno. Ci auguriamo, inoltre, che il produttore cinese possa fornire già la prossima settimana delle indicazioni su quando lo smartphone potrebbe arrivare in Europa (con grande probabilità bisognerà attendere un paio di mesi).