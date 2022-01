Mancano ormai pochi giorni alla presentazione ufficiale di OnePlus 10 Pro, uno degli smartphone più attesi di questa prima parte del 2022 e che daranno filo da torcere a Samsung Galaxy S22 per la conquista del titolo di telefono più desiderato dell’anno.

Nelle ultime settimane si sono susseguite tante indiscrezioni sul nuovo modello di punta di OnePlus e in Rete sono state pubblicate anche diverse immagini che ci hanno permesso di scoprire in anticipo quello che dovrebbe essere il suo design.

Cosa sappiamo di OnePlus 10 Pro

In attesa del suo lancio ufficiale in Cina, in programma per martedì 11 gennaio 2022, è possibile ricapitolare quelle che dovrebbero essere le principali feature di OnePlus 10 Pro sia dal punto di vista della dotazione tecnica che da quello estetico.

Questa dovrebbe essere la sua scheda tecnica:

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+, tecnologia LTPO e refresh rate a 120 Hz

12 GB di RAM LPDDR5

128/256 GB di storage con tecnologia UFS 3.1

fotocamera frontale da 32 megapixel

tripla fotocamera posteriore (con un sensore principale da 48 megapixel, accompagnato da un sensore da 50 megapixel e da uno da 8 megapixel)

batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W via cavo e a 50 W in modalità wireless e alla ricarica inversa

interfaccia OxygenOS 12 basata su Android 12

Ed ecco le nuove immagini di OnePlus 10 Pro pubblicate dal produttore cinese nelle scorse ore in occasione della conferma della data della sua presentazione:

In particolare queste immagini ci mostrano due colorazioni (nera e verde) e mettono in risalto il comparto fotografico posteriore di OnePlus 10 Pro, composto da tre sensori inseriti in un’isola di forma rettangolare e con impresso il logo Hasselblad, popolare brand che ha collaborato alla realizzazione di tale device.

Restiamo in attesa di scoprire quando OnePlus 10 Pro sarà lanciato a livello globale (probabilmente bisognerà avere pazienza per un paio di mesi) e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

Appuntamento all’11 gennaio per la presentazione ufficiale.