Quelle Note di Redmi sono abitualmente famiglie di smartphone molto numerose e neppure questa generazione farà eccezione: stando a quanto appena emerso, un nuovo modello Redmi Note 11S dovrebbe essere lanciato a breve con specifiche tecniche (almeno sulla carta) piuttosto interessanti.

Redmi Note 11: lancio europeo e specifiche tecniche

Questo nuovo modello, peraltro già oggetto di precedenti indiscrezioni poco più di un mese addietro, andrà ad affiancarsi ai vari Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro+ lanciati dalla casa cinese sul finire dello scorso anno.

Redmi Note 11S sarà dunque il successore dell’equilibrato Redmi Note 10S (ecco la nostra recensione) e, stando a quanto riportato da 91Mobiles e @stufflistings (al secolo Mukul Sharma), il suo arrivo è imminente: il lancio sui mercati globali dovrebbe essere in programma entro la fine del mese di febbraio 2022. Il leaker ha aggiunto anche che Redmi starebbe conducendo i test interni per lo smartphone in varie regioni, precisamente: Europa e mercati asiatici come Singapore, Malesia e Indonesia; il lancio in India dovrebbe essere successivo a quello europeo.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di Redmi Note 11S, viene confermato quanto era già emerso in precedenza: lo smartphone dovrebbe essere mosso da un SoC MediaTek con tanto di connettività 5G; sul retro dovrebbe essere presente una tripla fotocamera comprensiva di un sensore principale Samsung HM2 da 108 megapixel, di un sensore Sony IMX355 da 8 megapixel unito ad un’ottica ultragrandangolare e di un sensore OmniVision OV2a da 2 megapixel per uso macro; la fotocamera anteriore dovrebbe essere da 13 megapixel. Per quanto riguarda il display, si vocifera di un refresh rate a 90 Hz, ma non si sa ancora se sarà AMOLED o LCD.

Se siete curiosi di sapere tutto del nuovo Redmi Note 11S (a partire dalle specifiche al momento sconosciute), continuate a seguirci.

