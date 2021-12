Xiaomi sta lavorando sugli smartphone Xiaomi 11i e Xiaomi 11i HyperCharge per il mercato indiano ed è probabile che debuttino questo mese nel paese come come edizioni ribattezzate dei dispositivi cinesi Redmi Note 11 Pro 5G e Redmi Note 11 Pro+ 5G.

La serie di smartphone Note 11 disponibile in Cina include i dispositivi Redmi Note 11 4G, Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro+ 5G. Redmi Note 11 5G è stato rinominato come Redmi Note 11T 5G in India e POCO M4 Pro 5G nei mercati globali. Nuove informazioni rivelano che la società sta lavorando su un paio di nuovi modelli Note 11 per i mercati globali.

Trapelando i dettagli chiave di Xiaomi 11i HyperCharge

Una nuova indiscrezione condivisa dall’informatore Ishan Agarwal oggi ha rivelato dettagli chiave come RAM, spazio di archiviazione e varianti di colore di Xiaomi 11i HyperCharge.

Secondo il rapporto lo smartphone Xiaomi 11i HyperCharge sarà dotato di 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e dovrebbe debuttare nelle due colorazioni Camo Green e Stealth Black.

Specifiche previste per Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 11i HyperCharge è atteso con un display perforato LCD da 6,67 pollici IPS FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz e sarà basato sul chipset Dimensity 920 con RAM LPPDR4x e storage UFS 3.1.

Il dispositivo sarà alimentato da una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 120 W ed eseguirà MIUI 12.5 basata su Android 11.

La fotocamera selfie sarà da 16 MP, mentre il comparto fotografico posteriore sarà composto da un sensore principale da 108 MP, un obiettivo ultrawide da 8 MP e una fotocamera telemacro da 2 MP. Il dispositivo sarà inoltre dotato di doppi altoparlanti stereo JBL, ma al momento non ci sono indicazioni sul prezzo.

Trapelano i dettagli chiave di Redmi Note 11T Pro, Note 11 Pro (globale), Note 11S e POCO M4

Il rapporto rivela che attualmente sono quattro le serie di dispositivi Note 11 in lavorazione. Due di questi dispositivi potrebbero essere dotati di un chip Qualcomm, mentre gli altri due potrebbero essere dotati di un chip MediaTek. È probabile che questi smartphone vengano forniti con specifiche pressoché identiche e due di questi dispositivi dovrebbero arrivare sul mercato con il marchio POCO.

Redmi Note 11T Pro / POCO M4

Il presunto Redmi Note 11T Pro dovrebbe arrivare con due diversi sensori della fotocamera per le diverse regioni ed è probabile che sia dotato di un chipset Qualcomm e di un sensore Samsung GW3 da 64 MP o Samsung HM2 da 108 MP, che sarà abbinato a una fotocamera ultrawide Sony IMX355 da 8 MP e a un obiettivo macro OmniVision OV02A da 2 MP.

I numeri di modello K6P come 2201116PI e 2201116PG dovrebbero essere lanciati come dispositivo POCO in mercati come l’India e i mercati globali e in termini di specifiche sarà identico a Redmi Note 11T Pro. Il dispositivo potrebbe arrivare sul mercato come POCO M4.

Redmi Note 11S

Il dispositivo Redmi con nome in codice Viva/Vida sarà basato sul chipset MediaTek e destinato ai mercati indiano e globali. Il dispositivo potrebbe essere dotato di un sensore Samsung HM2 da 108 MP, un obiettivo ultrawide Sony IMX355 da 8 MP e una fotocamera macro OmniVision OV2A da 2 MP, ma non è chiaro se sarà un dispositivo 4G o 5G.

Il dispositivo con nome in codice Miel dovrebbe arrivare in India con un display da 90 Hz e chipset MediaTek e la sua configurazione della fotocamera posteriore potrebbe includere una fotocamera principale OmniVision OV6480 da 64 MP, un obiettivo ultrawide Sony IMX355 da 8 MP e un obiettivo macro OmniVision OV2A da 2 MP. Esiste una variante Pro del dispositivo con nome in codice è “Miel_pro” che vanta una fotocamera principale Samsung HM2 da 108 MP ed è provvisoriamente chiamato Redmi Note 11S.

Il dispositivo con nome in codice Fleur è destinato al mercato globale e potrebbe essere una variante POCO del già citato modello Meil.

Redmi Note 11 Pro

Il dispositivo con nome in codice Spes ha numeri di modello della serie K7T. Redmi Note 11 Pro che ha debuttato in Cina è dotato del chip MediaTek Dimensity 920, mentre il modello K7T dovrebbe arrivare come variante Snapdragon. Esiste inoltre una variante NFC del dispositivo con nome in codice Spesn che dovrebbe debuttare con un sensore Samsung JN1 da 50 MP, un obiettivo ultrawide Sony IMX355 da 8 MP e una fotocamera macro OmniVision OV2A da 2 MP.

Il quadro appare ancora piuttosto confuso, quindi bisogna attendere ulteriori rapporti per ottenere informazioni accurate sui nomi dei prodotti finali.

