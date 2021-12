Xiaomi Pad 5 è in offerta su Amazon nella versione da 256 GB, che può essere acquistata al prezzo di quella da 128 GB: se avete bisogno di tanta memoria, il che non fa mai male soprattutto su un tablet senza espansione tramite microSD, potrebbe essere il momento giusto per acquistarlo in tempo per Natale.

Xiaomi Pad 5 in offerta su Amazon: 256 GB al costo di 128

Xiaomi Pad 5 è un tablet Android presentato lo scorso agosto in Cina e disponibile all’acquisto in Italia dal mese di settembre 2021 al prezzo di partenza di 399,90 euro. Mette a disposizione display LCD da 11 pollici WQHD+ a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 860 a 7 nm e 6 GB di RAM LPDDR4X affiancati 128 o 256 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è composto da un sensore posteriore da 13 MP e da uno anteriore da 8 MP, mentre la batteria è da 8720 mAh, ovviamente non rimovibile. Lato connettività non esiste una versione 4G, ma solo quella Wi-Fi.

Xiaomi Pad 5 è attualmente in offerta su Amazon nella versione da 256 GB al prezzo di quella da 128 GB: potete portarvi a casa il tablet nella versione più capiente a 399,90 euro con consegna in un giorno se siete abbonati Amazon Prime. Questo significa che dovrebbe arrivare in tempo per essere messo sotto l’albero di Natale.

Se siete interessati all’acquisto non vi resta che seguire il link qui in basso:

acquista Xiaomi Pad 5 256 GB in offerta su Amazon

Potrebbe interessarti: migliori tablet Android, la classifica di dicembre 2021