Dopo il lancio dell’incredibile Xiaomi Mi MIX 4, il colosso cinese è pronto a dire nuovamente la sua sul mondo dei tablet dopo tanti anni di assenza con l’arrivo di Xiaomi Mi Pad 5 e Xiaomi Mi Pad 5 Pro.

Caratteristiche Xiaomi Mi Pad 5/Mi Pad 5 Pro

Come ci era capitato di notare nei giorni scorsi a seguito dei leak e teaser ufficiali dei nuovi tablet a marchio Xiaomi, i modelli sopracitati mostrano un design che difficilmente non ricorda la linea degli iPad Pro di Apple. Entrambi sono muniti di un telaio unibody di ottima fattura, dal forte sapore premium e con angoli arrotondati. Il display è pari a 11 pollici per entrambi, a risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, supporto Dolby Vision e HDR10+.

Ovviamente munito della MIUI con Android 11, dal punto di vista hardware sono stati scelti i processori Qualcomm Snapdragon 860 (per Xiaomi Mi Pad 5) e Qualcomm Snapdragon 870 (per Xiaomi Mi Pad 5 Pro). La RAM è pari a 6 GB per il modello “base” mentre Mi Pad 5 Pro supporta fino a 8 GB di RAM. Bene la batteria – da 8720 e 8600 mAh -, il peso e lo spessore dovrebbero garantire un utilizzo piuttosto comodo nonostante la diagonale generosa.

Xiaomi, inoltre, ha mostrato alcuni accessori come una tastiera cover che si aggancia al tablet tramite un apposito connettore, e una stylus dal peso pari a 12,2 grammi per scrivere e disegnare direttamente sul display.

Scheda tecnica

Display LCD da 11 pollici a risoluzione 2560 x 1600 pixel con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, HDR10+ e Dolby Vision;

processore Qualcomm Spadragon 860 (Xiaomi Mi Pad 5)/Qualcomm Snapdragon 870 (Xiaomi Mi Pad 5 Pro);

RAM: 6 GB (Xiaomi Mi Pad 5)/8 GB (Xiaomi Mi Pad 5 Pro);

fotocamera posteriore Xiaomi Mi Pad 5: 13 MP;

fotocamera posteriore Xiaomi Mi Pad 5 Pro: 50 MP (5G)/13 MP (Wi-Fi);

fotocamera frontale: 8 MP (Xiaomi Mi Pad 5)/5 + 8 MP (Xiaomi Mi Pad 5 Pro);

batteria da 8720 mAh con ricarica rapida da 33 W per Xiaomi Mi Pad 5;

batteria da 8600 mAh con ricarica rapida da 67 W per Xiaomi Mi Pad 5 Pro;

speaker stereo, Dolby Atmos, supporto stylus;

peso Xiaomi Mi Pad 5: 511 grammi;

peso Xiaomi Mi Pad 5 Pro: 515 grammi;

Android 11 con la MIUI.

Prezzo e disponibilità Xiaomi Mi Pad 5/Mi Pad 5 Pro

I tablet sono stati presentati per il mercato cinese ai seguenti prezzi:

Xiaomi Mi Pad 5 6 + 128 GB a 1.999 yuan, circa 263 euro al cambio;

Xiaomi Mi Pad 5 6 + 256 GB a 2.299 yuan, circa 303 euro al cambio;

Xiaomi Mi Pad 5 Pro 6 + 128 GB a 2.499 yuan, circa 330 euro al cambio;

Xiaomi Mi Pad 5 Pro 6 + 256 GB a 2.799 yuan, circa 370 euro al cambio;

Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G 8 + 256 GB a 3.499 yuan, circa 460 euro al cambio.

Vi terremo informati in caso dovessero arrivare anche nel nostro Paese.