Dal 3 al 19 dicembre 2021, Samsung ha avviato un’iniziativa interessante che permette di ricevere in regalo un Galaxy Chromebook Go con l’acquisto di uno degli smartphone di fascia alta di quest’anno. Essendo questa promozione valida con l’acquisto presso quasi tutti i principali negozi online e offline di elettronica, è partita subito la caccia allo sconto più interessante e, nelle ultime 48 ore di validità spicca fra tutte il nuovo prezzo proposto da Unieuro e da Amazon per Samsung Galaxy S21: 639/649 Euro.

Samsung Galaxy S21 torna al minimo storico

Lo smartphone più compatto fra i top di gamma del 2021, Samsung Galaxy S21, si trova in queste ore a un ottimo prezzo sia su Unieuro che su Amazon, che al solito ha pareggiato la cifra richiesta. Come già affrontato più volte si tratta di un ottimo smartphone con display da 6,2” Super Amoled FHD+, processore Exynos 2100 sufficientemente ottimizzato tra prestazioni e consumi, triplice fotocamera posteriore di ottima qualità e batteria da 4200 mAh che garantisce di arrivare a sera senza particolari problemi.

Offerto a un prezzo di listino di 879 Euro nella sua versione da 128GB, potete acquistarlo da Unieuro a 639 Euro (pagando con PayPal e usando il codice sconto: PAYPALXMAS), oppure 649 Euro su Amazon.it (purtroppo solo nella colorazione White).

Vi ricordiamo poi il contenuto della promozione Chromebook: tutti coloro i quali acquisteranno un Samsung Galaxy Z Fold3 5G (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy Z Flip3 5G (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy S21 5G (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy S21+ 5G (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (ecco la nostra recensione), avranno diritto a ricevere in omaggio un Samsung Galaxy Chromebook Go 14″.

Naturalmente sono previste delle condizioni da rispettare: innanzitutto la promozione è valida per gli acquisti effettuati dal 3 al 19 dicembre. In secondo luogo, l’acquisto deve essere registrato su questa pagina entro e non oltre il 9 gennaio 2022. Il premio verrà consegnato direttamente all’indirizzo indicato dal cliente in sede di compilazione del form.

