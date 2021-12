OPPO X-Mas Days tra offerte per Reno6 e Reno6 Pro e concorso per la Community

Sono giorni di fuoco per OPPO, che non ha soltanto illustrato tecnologie innovative durante l’Inno Day 2021 e annunciato l’interessantissimo pieghevole Find N, ma ha anche delle ottime iniziative attualmente in corso: le offerte X-Mas Days per la serie Reno6 5G e il concorso a premi per il lancio della Community.

OPPO X-Mas Days: offerte e bundle per Reno6 5G e Reno6 Pro 5G

Le offerte per la serie Reno6 5G prevedono non solo degli sconti rispetto ai prezzi di listino degli smartphone, ma anche dei bundle per renderli ancora più appetibili.

In particolare, la promozione OPPO X-Mas Days sarà attiva fino al 31 dicembre 2021 e permetterà a tutti gli acquirenti di OPPO Reno6 5G (ecco la nostra recensione) e OPPO Reno6 Pro 5G (ecco la nostra recensione) di ottenere degli accessori in regalo, rispettivamente: la smartband OPPO Band Style (ecco la nostra recensione di OPPO Band) con il modello standard e le cuffie true wireless OPPO Enco Air con cancellazione del rumore intelligente col modello Pro.

La modalità di partecipazione cambia a seconda che l’acquisto venga effettuato sullo store online ufficiale OPPO o presso uno dei negozi online e offline aderenti: nel caso dell’OPPO Store, gli accessori vengono inclusi automaticamente nell’ordine senza richiedere adempimenti aggiuntivi; per gli acquisti effettuati su altri store, occorre caricare lo scontrino sulla pagina dedicata alla promozione entro e non oltre il 10 gennaio 2022 per ricevere il regalo all’indirizzo indicato.

Ecco i link allo store OPPO:

Tra gli store terzi partecipanti (il cui elenco completo è allegato al regolamento) figurano Amazon, Unieuro, Euronics, MediaWorld e gli operatori TIM, Vodafone e WINDTRE. Ecco i link per l’acquisto:

Concorso OPPO Community: come funziona e premi in palio

Il concorso a premi in argomento celebra il lancio dell’applicazione ufficiale OPPO Community sul Google Play Store.

L’app permette di ricevere informazioni sui dispositivi, rimanere aggiornati sulle novità, ma anche di accedere a promozioni dedicate. Attraverso le azioni eseguite sull’app è possibile accumulare degli OPPO Points da sfruttare per accedere a sconti immediati da utilizzare su OPPO Store e collezionare Ollie Badge, la simpatica mascotte dell’azienda cinese.

Per festeggiare il rilascio dell’app ufficiale della OPPO Community, è stato indetto il concorso a premi X-Mas Xtraordinary. Partecipare è estremamente semplice: fino al 31 dicembre 2021, gli utenti iscritti potranno caricare una fotografia che esprima lo spirito delle feste (un Natale extra-ordinario). I membri della OPPO Community autori degli scatti più creativi si aggiudicheranno dei premi consistenti in prodotti dell’ecosistema del brand. I premi messi in palio sono:

I clienti non ancora iscritti possono registrarsi alla OPPO Community tramite questo link, oppure scaricare direttamente l’applicazione dedicata dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante. Ulteriori informazioni sul concorso a premi sono disponibili nella pagina dell’iniziativa a questo link.