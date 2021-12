OPPO annuncia l’arrivo dell’applicazione della OPPO Community, uno spazio virtuale dedicato agli amanti della tecnologia e del brand presentato un paio di settimane fa insieme allo Store. In occasione di questo debutto l’azienda cinese inaugura un nuovo concorso dedicato a tutti gli iscritti che permette di vincere una serie di premi dell’ecosistema.

L’app OPPO Community è disponibile su Android

Gli iscritti alla OPPO Community possono scoprire tutte le funzionalità dei dispositivi, restare aggiornati sulle ultime novità, accedere a contenuti e promozioni esclusive, ora anche attraverso l’applicazione ufficiale per Android. Ogni azione, dalla creazione del profilo ai commenti, permette di accumulare OPPO Points con cui accedere a sconti immediati da utilizzare su OPPO Store e collezionare Ollie Badge.

Con il debutto dell’app è ora possibile anche collezionare le spille di Ollie, la simpatica mascotte dell’azienda cinese. Iniziare con la collezione è piuttosto semplice: basta completare il profilo sulla Community, accedere alla sezione dedicata ai badge, selezionare la spilla per ottenere il QR Code e scoprire il punto vendita dei partner selezionati più vicino in cui ritirarla.

Come partecipare al concorso OPPO: in palio smartphone, smartwatch e cuffie

In occasione del lancio della OPPO Community e visto il Natale ormai vicino, OPPO inaugura un nuovo concorso pensato per gli iscritti alla Community. Fino alla fine dell’anno sarà possibile provare a vincere uno dei dispositivi dell’ecosistema caricando una foto che rappresenti un Natale extra-ordinario. Ecco i premi:

Per iscriversi alla OPPO Community basta registrarsi a questo indirizzo, mentre l’app è scaricabile dal Google Play Store seguendo il badge qui in basso. Per ulteriori informazioni sul concorso è possibile fare riferimento a questa pagina.

