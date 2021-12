OnePlus celebra l’arrivo del periodo natalizio e del suo compleanno con offerte su alcuni dei suoi smartphone Android più popolari, come OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e OnePlus Nord 2 5G. Gli sconti che stiamo per vedere sono validi da oggi fino al 20 dicembre 2021, salvo esaurimento scorte.

Le offerte di Natale e di compleanno OnePlus: ecco gli smartphone Android in sconto

Siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android da regalare o da regalarvi per Natale? OnePlus viene in vostro soccorso lanciando nuovi sconti su diversi modelli della sua line-up. Si parte dalla fascia media, per chi vuole spendere meno, e si arriva ai più costosi e potenti OnePlus 9 e 9 Pro. Ecco le offerte disponibili sul sito:

Se volete scoprire tutte le offerte e le iniziative natalizie di OnePlus e acquistare i prodotti indicati qui sopra potete seguire il link qui in basso. Fateci sapere se siete riusciti ad accaparrarvi lo smartphone Android che desideravate.

Scopri tutte le offerte OnePlus

Potrebbe interessarti: recensione OnePlus Nord 2 5G