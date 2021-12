Il 17 Dicembre OnePlus compirà otto anni e, per l’occasione, darà la possibilità di vincere alcuni premi, giocando ad un endless game.

Il gioco, chiamato OnePlus Run, avrà come protagonista Una, e l’obiettivo sarà farla arrivare il più lontano possibile. A rendere il tutto più difficile ci saranno ostacoli lungo il percorso che dovranno essere evitati saltando o scivolando, ma che potranno essere evitati raccogliendo oggetti speciali lungo il percorso.

Tanto divertimento e tanti premi!

Nell’annuncio, OnePlus ha svelato anche i premi che sono stati messi in palio. Fra questi ci sono accessori, buoni sconto, e un OnePlus 9 Pro (qui la nostra recensione). Per aggiudicarti uno di questi premi devi raggiungere la distanza di 3000 punti in-game. Sarà possibile giocare tutte le volte che si vorrà, ma solo il punteggio più alto sarà messo in graduatoria.

Saranno messi a disposizione anche dei punti della lotteria che, dopo i OnePlus Community Awards del 17 Dicembre, sarà possibile scambiarli con merci, accessori, e persino smartphone. Inoltre, chi troverà nel gioco le uova di Pasqua, riceverà ulteriori punti della lotteria bonus.

Tanti altri giochi in arrivo!

Per giocare basterà visitare questo sito da mobile, oppure scansionare il QR Code, se aperto da desktop. Il gioco sarà attivo dal 9 al 18 Dicembre, e farà parte del “The Carnival Games of OnePlus” (il carnevale dei giochi di OnePlus), ovvero una serie di giochi, compiti e missioni, a cui partecipare e guadagnare premi e punti.

Il prossimo gioco, disponibile dal 10 Dicembre, sarà Vero o Falso versione tech. Un quiz dove verranno messe alla prova le nostre conoscenze tecnologiche. Voi parteciperete? Fatecelo sapere nel box dei commenti e… in bocca al lupo a tutti!