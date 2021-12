Porta un amico in Very Mobile offre ricariche fino a 100 euro con una novità

Very Mobile, operatore mobile virtuale del gruppo CK Hutchison, di cui fa parte WINDTRE, non lesina promozioni e proroga ancora una volta l’iniziativa “Porta un amico in Very“, questa volta con una gradità novità.

La proroga, salvo ulteriori novità, rimanda la scadenza al 31 gennaio 2022 e fa il paio con la nuova offerta natalizia che vi abbiamo descritto giusto ieri.

Porta un amico in Very: come funziona e che cosa cambia

La promozione “Porta un amico in Very” non è nuova: si tratta di un meccanismo basato sul classico passaparola e prevede vantaggi in termini di ricariche omaggio sia per il già cliente Very Mobile per ne porti uno nuovo che per quest’ultimo.

Nella fattispecie, è previsto un limite massimo di 100 euro di ricariche omaggio ottenibili portando dieci amici in Very.

Sfruttare la promozione è semplicissimo: il già cliente Very Mobile deve aprire l’app dell’operatore, fare tap sulla sezione dedicata all’iniziativa e condividere il proprio codice con gli aspiranti nuovi clienti. Il codice deve essere inserito in fase di acquisto dell’offerta, con conseguente attribuzione di una ricarica omaggio da 5 euro sia al già cliente che a quello nuovo. Nel caso in cui quest’ultimo richieda la portabilità del proprio vecchio numero, entrambi i clienti hanno diritto a 5 euro di ricarica ulteriore.

La novità attiene proprio a quest’ultimo passaggio: in precedenza il raddoppio della ricarica omaggio era previsto soltanto in caso di portabilità da Iliad e PosteMobile, mentre adesso si prescinde dall’operatore di provenienza: almeno fino al 31 gennaio 2022, tutti gli utilizzi di Porta un amico in Very con portabilità comporteranno l’attribuzione di una ricarica da 10 euro ad entrambi i clienti. Per ulteriori dettagli, visitate la pagina ufficiale.

Per maggiori informazioni sulle offerte telefoniche Very Mobile attualmente disponibili all’attivazione, potete visitare direttamente il sito ufficiale.