Samsung inizia il fine settimana lanciando un coupon che permette di ricevere il 10% di sconto extra su tantissimi prodotti del suo shop ufficiale online. Il codice SAMSUNGFLASH è valido su tanti smartphone, tablet, PC, TV, elettrodomestici: scopriamo come utilizzarlo.

Il codice sconto SAMSUNGFLASH è disponibile da oggi fino alle 23:59 del 13 dicembre 2021 e può essere sfruttato per ottenere il 10% di sconto su tanti dispositivi dello shop online di Samsung. Anche in questo caso ci sono delle esclusioni, ma stavolta è andata bene perché in lista c’è solo una scopa elettrica (modello VS20T7533T4/ET).

Purtroppo i prodotti che già prevedono codici sconto non possono essere comunque ribassati ulteriormente, visto che il sito non fa aggiungere più di un coupon alla volta: è il caso di Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, che già possono essere acquistati con un coupon da 200 o 180 euro (GALAXYS200 o GALAXYULTRA180).

Può comunque essere sfruttato su altri smartphone Android (come i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 5G, con Chromebook in regalo), tablet Android, TV, PC, elettrodomestici e prodotti dell’ecosistema Samsung, anche su quelli già scontati (ma non con altri coupon). Per utilizzarlo è sufficiente aggiungere il prodotto desiderato al carrello e digitare SAMSUNGFLASH nel campo “Codice promozionale“.

Per gli interessati il link da seguire per arrivare sul Samsung Shop online è il seguente:

Acquista sul Samsung Shop online con il coupon SAMSUNGFLASH

