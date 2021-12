Nella giornata di domani, lunedì 6 dicembre 2021, dovrebbe essere lanciata ufficialmente la nuova App Island, un inedito store di applicazioni per dispositivi Huawei con sistema operativo Android ma sprovvisti dei servizi di Google e del Google Play Store.

Che cos’è App Island e a chi si rivolge

L’applicazione nasce da un progetto del gruppo CK Hutchison, che controlla WINDTRE (e Very Mobile) e si presenta come un app store che, per lo meno nelle prime fasi, sarà disponibile soltanto per alcuni smartphone a marchio Huawei venduti da WINDTRE.

In particolare, i primi smartphone a poter sfruttare App Island saranno gli ex top di gamma Huawei P40, Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+. Nei prossimi mesi, l’applicazione sarà preinstallata sui nuovi modelli Huawei con sistema operativo Android.

Com’è noto, a seguito del ban commerciale degli USA, Huawei non ha più potuto usare sui propri smartphone i servizi e le applicazioni di Google. Il produttore cinese non si è dato per vinto, ma anzi si è rimboccato le maniche e ha rimediato in due modi: in primis, usando la versione open source di Android (AOSP) abbinata ai Huawei Mobile Services e al nuovo store proprietario AppGallery; in secondo luogo, creando HarmonyOS.

Rimanendo in ambito Android, App Island si porrà come un’alternativa in più al menzionato AppGallery, che pure con l’andare dei mesi ha visto crescere sempre di più il parco applicazioni disponibile (con particolare riferimento a quelle bancarie, che inizialmente rappresentavano una grossa limitazione).

Come funzionerà

L’esperienza di utilizzo del nuovo store di applicazioni creato dal gruppo CK Hutchison non dovrebbe presentare particolari differenze rispetto ad altri store simili già esistenti.

In particolare, al primo utilizzo dovrebbe essere richiesta una registrazione tramite numero di telefono, con conseguente ricezione di un codice via SMS. Ad account creato, gli utenti avranno la possibilità di scaricare le app disponibili, che potranno essere gratuite, a pagamento o con acquisti in app. Gli acquisti potranno essere effettuati sfruttando il credito residuo della SIM WINDTRE come metodo di pagamento. Tra le varie app scaricabili dovrebbe esserci anche una categoria selezionata/promossa da WINDTRE.

Il lancio di App Island dovrebbe essere accompagnato dallo slogan “Entra in un nuovo mondo con App Island” e da promozioni e premi dedicati.

Leggi anche: migliori smartphone Huawei da acquistare: selezione del mese