Con le festività natalizie ormai dietro l’angolo Google ha deciso di rilasciare una serie di novità per Android, allo scopo di rendere ancora più semplice l’utilizzo del proprio smartphone in numerosi frangenti. In questo modo sarà più semplice conservare le memorie delle prossime vacanze, modificarle con un occhio di riguardo alla sicurezza e alla personalizzazione.

Family Bell

In questi giorni caotici, con mille appuntamenti e scadenze da rispettare, cosa c’è di meglio che Family Bell, configurabile sugli smartphone Android così come su smart speaker e smart display. In questo modo sarà possibile ottenere notifiche e promemoria per i momenti più importanti di ogni giornata, senza dimenticare nessuna scadenza o impegno.

Non mancano ovviamente i suggerimenti rivolti a tutta la famiglia, per passare del tempo insieme o per scoprire nuovi modi di impegnare il proprio tempo libero. Family Bell può essere gestito in modo semplice e immediato dai dispositivi supportati.

Nuovi widget

Da sempre i widget sono una delle funzioni più apprezzate di Android, visto che permettono di visualizzare contenuti e informazioni nella Home senza dover aprire la relativa applicazione. Oggi Google introduce tre nuovi widget, per altrettante applicazioni, che di sicuro saranno apprezzati in queste settimane.

Si parte dal nuovo widget per Google Play Libri, che permette di accedere rapidamente alla propria libreria o per seguire il progresso nell’ascolto di un audiolibro. Si prosegue con un widget per YouTube Music che offre i controlli di riproduzione e una lista dei brani ascoltati recentemente.

Si chiude con un nuovo widget per Google Foto, in arrivo la prossima settimana, che permetterà di avere sempre vicine le foto della propria famiglia, inclusi gli eventuali animali domestici. Basterà selezionare la cornice e di tutto il resto se ne occuperà il widget.

Nuovi ricordi in Google Foto

Chi apprezza la funzione Ricordi di Google Foto, adorerà le nuove proposte che mostreranno gli eventi più importanti, come festività natalizie, capodanni, Halloween, compleanni o feste di diploma.

Ciascuno potrà personalizzare i contenuti, rimuovendo i ricordi sgradevoli o correggendo le foto sbagliate, per un’esperienza maggiormente coinvolgente e cucita su misura.

Android Auto migliora

A partire da oggi sarà possibile utilizzare Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro e Samsung Galaxy S21 per aprire e chiudere le auto BMW compatibili, trasformando il proprio smartphone in una vera e propria chiave digitale. Non solo aprire le portiere ma anche accendere l’auto, così potrete dire addio alle chiavi dimenticate in casa.

È inoltre possibile avviare automaticamente Android Auto collegando lo smartphone a un’auto compatibile e ricevere in maniera automatica le informazioni e le indicazioni senza distrazioni dalla guida. Presto sarà possibile utilizzare i comandi vocali per cercare più rapidamente la propria musica preferita, o utilizzare Google Assistant per rispondere ai messaggi ricevuti.

Miglior gestione della privacy

Quante volte capita di scaricare applicazioni o giochi che finiamo per dimenticare nello smartphone, dopo avergli concesso permessi dei quali ci siamo dimenticati? Google è sempre attenta a questi aspetti legati alla privacy e introduce il reset automatico dei permessi di runtime per le applicazioni inutilizzate.

È possibile concedere nuovamente i permessi in caso di necessità, aprendo l’applicazione o attraverso le impostazioni dello smartphone. La nuova funzione sarà rilasciata nel corso delle prossime settimane su tutti i dispositivi dotati di Android 6.0 o successivo.

Nuove combinazioni per le vostre emoji

Novità anche per gli amanti di emoji che utilizzano Gboard, che da oggi potranno creare nuove emoji combinando quelle esistenti. Grazie a Emoji Kitchen, che permette di combinare le emoji in nuovi adesivi, sarà più semplice avere sempre l’immagine giusta per ogni occasione, specialmente in vista delle tante festività che ci attendono.

Sono migliaia le novità che da oggi potranno essere create con la versione beta di Gboard e che arriveranno nella versione stabile a partire dalle prossime settimane. Siete pronti a passare le vacanze di fine anno in compagnia di tutte queste novità di Android?