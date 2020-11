TIM comunica che, a partire dal 30 novembre 2020, e in ottemperanza al Regolamento UE 2016/2286, i clienti che viaggeranno nel paesi dell’Unione Europea avranno una novità interessante per quanto riguarda il roaming UE.

Viene ridotto il costo cent/MB

La novità più importante è che, in occasione del primo rinnovo utile della propria offerta con l’operatore mobile italiano, tutti gli utenti potranno beneficiare senza costi aggiuntivi di un “ampliamento massimale di traffico dati valido in roaming nei Paesi UE“.

La navigazione prevista dalla propria offerta telefonica nazionale ruota attorno alle medesime condizioni previste, ma entro un massimale di traffico variabile in relazione al costo mensile della propria offerta. Nel caso in cui il traffico generato nei paesi EU dovesse superare il massimale previsto, “verrà applicata la tariffazione a consumo con l’importo ridotto da 0,416 cent/MB (IVA inclusa) a 0,357 cent/MB (IVA inclusa).”

La compagnia precisa che queste novità per quanto riguarda il traffico dati in roaming in UE non riguarda il bundle voce e SMS, in quanto già utilizzabili secondo i massimali previsti con il proprio piano tariffario nazionale.

Gli utenti interessati a questi cambiamenti che si trovano spesso a viaggiare in Europa, possono conoscere maggiori dettagli sui massimali di traffico dati previsto e le offerte disponibili direttamente tramite l’app MyTIM, sul sito ufficiale oppure chiamando il servizio clienti al 119.

