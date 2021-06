TIM va all’attacco con le nuove offerte Super 5G, Super Young 5G e Super 4G

TIM sembra essere davvero scatenata in questo periodo e oggi – dopo l’eccezionale promozione TIM Special 70 – rilancia le nuove offerte della gamma TIM Super che, sostituendo le offerte TIM Advance e TIM Young, saranno disponibili da oggi per tutti i nuovi e i già clienti (e senza portabilità del numero).

Da oggi disponibili, per tutti, TIM Super 4G, Super 5G e Super Unlimited 5G

Da oggi 4 giugno 2021 tutti i nuovi clienti e già clienti TIM avranno la possibilità di attivare in qualsiasi negozio TIM le seguenti offerte della gamma TIM Super che offriranno, eccezion fatta per TIM Super 4G, anche il servizio MultiSIM, garantendo la condivisione dei GB dell’offerta con una seconda SIM che abbia la stessa anagrafica della SIM principale:

TIM Super 4G offre minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet in 4G al costo di 14,99 euro al mese con addebito su carta di credito, conto corrente o carte conto tramite TIM Ricarica Automatica; in caso di rinnovo mediante credito residuo, il traffico dati incluso nell’offerta è di 25 GB mensili .

offre verso tutti i numeri nazionali e di traffico internet in 4G al costo di con addebito su carta di credito, conto corrente o carte conto tramite TIM Ricarica Automatica; in caso di rinnovo mediante credito residuo, il traffico dati incluso nell’offerta è di . TIM Super 5G offre minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico internet su rete 5G fino a 2 Gbps in download (e su rete 4G fino a 700 Mbps in download) al costo di 19,99 euro al mese con addebito su carta di credito, conto corrente o carte conto tramite TIM Ricarica Automatica; in caso di rinnovo mediante credito residuo, il traffico dati incluso nell’offerta è di 50 GB mensili .

offre verso tutti i numeri nazionali e di traffico internet fino a 2 Gbps in download (e su rete 4G fino a 700 Mbps in download) al costo di con addebito su carta di credito, conto corrente o carte conto tramite TIM Ricarica Automatica; in caso di rinnovo mediante credito residuo, il traffico dati incluso nell’offerta è di . TIM Super Unlimited 5G offre minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e GB illimitati di traffico internet su rete 5G fino a 2 Gbps in download (e su rete 4G fino a 700 Mbps in download) al costo di 39,99 euro al mese con 250 minuti di chiamate internazionali verso alcuni Paesi e assistenza dedicata del 119 con priorità di risposta. L’offerta è attivabile esclusivamente con addebito su carta di credito, conto corrente o carte conto tramite TIM Ricarica Automatica.

Le sorprese in casa TIM sono finiscono: tutti i nuovi e già clienti TIM Under 25 potranno attivare TIM Super Young 5G a 11,99 euro al mese che include, oltre i servizi TIMMUSIC e TIMGAMES, minuti e SMS illimitati verso tutti, GB illimitati per le app di social, chat, musica e gaming e 50 GB di traffico internet su rete 5G fino a 2 Gbps in download (e su rete 4G fino a 700 Mbps in download). Interessante, non trovate?