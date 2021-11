L’arrivo di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro non solo ha sancito l’addio (definitivo?) ai SoC di Qualcomm a favore del primo processore realizzato da Big G – Google Tensor -, ma ha anche aperto le porte a un nuovo modem di Samsung al posto dei classici realizzati da Qualcomm. Una nuova comparazione tra il modem presente su Google Pixel 6 contro quello a marchio Qualcomm, svela le differenze tra i due.

Il modem di Google Pixel 6 in comparazione con Qualcomm

Il team di PCMag ha messo in competizione il modem 5123b di Samsung presente su Google Pixel 6 Pro contro il modem X60 di Qualcomm integrato invece su Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Entrando nel merito della questione, il modem di Qualcomm è riuscito ad agganciare il segnale LTE meglio di quanto sia stato in grado di fare quello di Samsung, con alcune piccole eccezioni. Lo stesso si può dire anche per quanto riguarda la velocità di connessione: in questo caso Pixel 6 Pro ha fatto registrare valori di velocità inferiori rispetto a quelli raggiunti invece del dispositivo di fascia alta del colosso sudcoreano.

La storia non cambia nemmeno per quanto riguarda le prestazioni in 5G (mmWave) dove l’ultima creatura di Google si è fermato attorno a 1 Gbps di velocità mentre il telefono di Samsung si è facilmente spinto oltre i 2 Gbps. Se i dati sulla carta non mentono e indicano chiaramente che il modem di Qualcomm offre prestazioni superiori rispetto a quello di Samsung, in realtà nell’utilizzo quotidiano si fa poco caso alla velocità massima di connessione – tranne in rari casi.

