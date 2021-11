Solitamente OnePlus svela al mondo la sua linea di smartphone di punta verso la fine del primo trimestre di ogni anno, lanciando le varianti “T” a fine anno.

La società ha già confermato che quest’anno non lancerà una variante “T” della serie OnePlus 9, ma una recente indiscrezione suggerisce che il produttore potrebbe cambiare il programma di lancio per la prossima serie OnePlus 10.

OnePlus 10 Pro potrebbe debuttare prima del solito in Cina

Il noto informatore Max Jambor ha condiviso un’immagine che evidenzia quello che sarebbe il programma di lancio aggiornato per la gamma OnePlus 10 Pro.

Secondo la timeline l’azienda svelerebbe la nuova serie di punta alcuni mesi prima del solito, tuttavia il dispositivo debutterebbe prima nel mercato cinese a gennaio o febbraio e in altre regioni entro marzo o aprile 2022.

È interessante notare che la roadmap menziona solo OnePlus 10 Pro, quindi OnePlus 10 potrebbe avere un programma diverso per il suo lancio cinese e/o globale.

Sebbene OnePlus non abbia ancora rivelato alcuna informazione ufficiale in merito, la società potrebbe mirare a un lancio anticipato in Cina per competere con la prossima serie di punta Samsung Galaxy S22.

Recenti indiscrezioni suggeriscono che OnePlus 10 Pro sfoggerà un design aggiornato, con un modulo fotocamera quadrato che scorre come nella serie Samsung Galaxy S21.

Il dispositivo è atteso con una tripla fotocamera posteriore sviluppata in collaborazione con Hasselblad e sarà probabilmente dotato dell’ultimo chip di punta di Qualcomm, di un display curvo QHD+ ad alta frequenza di aggiornamento e di una batteria capiente con supporto per la ricarica rapida.

OnePlus 10 Pro dovrebbe essere lanciato con OxygenOS 12 basato su Android 12 nei mercati internazionali, mentre la variante cinese è attesa con ColorOS 12.

In copertina: OnePlus 9 Pro

