Da Unieuro non sono disponibili solo le offerte del volantino Manà Manà Black Friday, ma anche altre opportunità interessanti: troviamo infatti Samsung Galaxy Z Fold3 5G a un prezzo scontato quasi del 20%, che si può fare scendere di altri 200 euro grazie al coupon ancora attivo.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G con il 30% di sconto da Unieuro

Samsung Galaxy Z Fold3 5G è stato svelato quest’estate al prezzo di listino di 1849 euro. Lo smartphone pieghevole mette a disposizione due display AMOLED di alto livello, un SoC Qualcomm Snapdragon 888 accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, tre sensori esterni da 12 MP, batteria da 4400 mAh e Android 11 (One UI 4.0 e Android 12 in arrivo a breve).

Il dispositivo è disponibile all’acquisto da Unieuro al prezzo scontato di 1499 euro nelle colorazioni Phantom Black e Phantom Silver (nel momento in cui scriviamo quella Green risulta non disponibile), ma grazie a un coupon è possibile portarselo a casa con ulteriori 200 euro di sconto: “bastano” infatti 1299 euro per il pieghevole di punta del produttore sud-coreano, ossia 550 euro in meno del prezzo iniziale.

Se siete interessati non dovete fare altro che seguire il link qui sotto, aggiungere Samsung Galaxy Z Fold3 5G al carrello e digitare 200FOLD all’interno del campo dedicato (“ho un codice coupon“): il prezzo scenderà a 1299 euro.

