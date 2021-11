La testata francese DxOMark pubblica il consueto test sulla qualità del display e dell’audio di Samsung Galaxy Z Fold3 5G, l’ultimo smartphone pieghevole del colosso sudcoreano.

Il display di Samsung Galaxy Z Fold3 5G è molto buono

Con un punteggio complessivo pari a 89, secondo DxOMark il display di Samsung Galaxy Z Fold3 5G è uno tra i migliori attualmente disponibili sul mercato. Infatti, comparando il punteggio del foldable di Samsung con la classifica generale, scopriamo che l’ultima creatura della compagnia di Seul si piazza in settimana posizione assieme a Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G e OnePlus 9 Pro.

Il display di Samsung Galaxy Z Fold3 5G offre un’ottima omogeneità della luminosità lungo l’intera diagonale del display, e la riproduzione dei contenuti in HDR10 è una gioia per gli occhi. Piuttosto rapido e preciso anche il sensore di luminosità, sebbene ci siano qualche piccole difficoltà per quanto riguarda la leggibilità del display sotto la luce diretta del sole.

Insomma, nonostante qualche piccolo neo – DxOMark nota anche qualche piccolo problemo di natura estetica per via della piegatura del pannello -, il display di Samsung Galaxy Z Fold3 5G è più che valido.

L’audio di Samsung Galaxy Z Fold3 5G fa paura

Venendo poi alla valutazione audio di DxOMark su Samsung Galaxy Z Fold3 5G, il pieghevole dell’azienda viene promosso con un punteggio complessivo di 72 punti che lo posiziona tra Xiaomi Mi 11 Ultra e l’iPhone 12 di Apple.

Secondo DxOMark lo smartphone di Samsung è un dispositivo più che valido per ascoltare musica o giocare, ma spicca in qualità se confrontato a quanto offerto dal modello precedente. Il suono è molto più armonioso, la gamma dinamica è equalizzata al punto giusto e anche il volume massimo è piuttosto elevato.

È piuttosto inconsistente come dispositivo per registrare note vocali o inviare messaggi audio: i promemoria e le registrazioni delle riunioni hanno un volume al di sotto del target e una gamma medio-bassa incoerente; spicca invece la gestione dei rumori di fondo per le note audio registrate in ambienti rumorosi.

