Come sappiamo Samsung è da ormai diverse settimane impegnata a testare e rilasciare le varie beta della One UI 4.0 basata su Android 12 per alcuni suoi smartphone. Sebbene abbia ormai concluso la fase di test della One UI 4.0 per la serie Samsung Galaxy S21, a oggi non abbiamo ancora una tempistica a cui affidarci per quanto riguarda la disponibilità della versione stabile.

Ecco la probabile roadmap di lancio della One UI 4.0 di Samsung

In queste ore, però, un incredibile leak proveniente da Samsung Members ci offre l’opportunità di scoprire quando sarà disponibile l’aggiornamento alla One UI 4.0 per un vasto numero di smartphone e tablet del colosso sudcoreano. Prima di mostrarvi la lista, ci teniamo a precisare che Samsung ha rimosso l’avviso da Samsung Members pertanto non è ancora nulla di ufficiale:

Novembre 2021 Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra 5G

Dicembre 2021 Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Galaxy S20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold2 e Galaxy Z Flip 5G

Gennaio 2022 Samsung Galaxy Fold 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy S20 Fan Edition, Galaxy S10 5G, Galaxy S10+, Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy A52s 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy Quantum2

Febbraio 2022 Samsung Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+

Aprile 2022 Samsung Galaxy A51 5G, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaaxy A90 5G, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 5G, Galaxy Jump, Galaxy A Quantum

Maggio 2022 Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab Active3, Galaxy A32, Galaxy A31, Galaxy A12, Galaxy Buddy, Galaxy Wide5, Galaxy Tab A7 (2020)

Giugno 2022 Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Luglio 2022 Samsung Galaxy A21s, Galaxy Xcover5, Galaxy M12



A breve, quindi, il colosso si appresterà ad aggiornare l’attuale fascia alta degli smartphone della serie Galaxy. I tablet, così come gli altri smartphone, saranno aggiornati al nuovo sistema operativo nel corso della prima metà del 2022, con la speranza che la One UI 4.0 arriverà anche su tanti altri dispositivi.

