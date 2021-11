Android 12 con One UI 4 è in arrivo sui Samsung Galaxy S21 secondo un operatore

I test dell’aggiornamento ad Android 12 con One UI 4.0 per la serie Samsung Galaxy S21 procedono spediti e questo non è un mistero, ma adesso, grazie ad un operatore telefonico, sappiamo che il rilascio della versione stabile è più vicino del previsto.

Infatti, a due mesi dal rilascio della prima build della One UI basata su Android 12 (ecco la nostra prova) e ad appena due giorni dalla scoperta che non ci sarà un’ulteriore versione beta prima della release stabile, l’operatore telefonico canadese Telus ha aggiornato la propria pagina degli update software per smartphone Android riportando – tra le altre cose – la data del 23 novembre 2021 per il rilascio di Android 12 (con ottimizzazioni annesse) per la serie Samsung Galaxy S21 al gran completo.

Insomma, esattamente tra dieci giorni, stando a quanto indica l’operatore citato, i possessori di Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra (ecco il nostro confronto con iPhone 13 Pro) potranno godersi tutte le novità dell’ultima release di Android e quelle della One UI 4.0.

Naturalmente questo è il programma di rilascio di Telus, pertanto la data potrebbe differire per altri operatori telefonici, per altri mercati e soprattutto per gli smartphone non brandizzati. Insomma, la data da cerchiare in rosso sul calendario dovrebbe essere quella del 23 novembre, ma non si può neppure escludere un rilascio anticipato.

Per quanto riguarda gli altri smartphone Samsung, specialmente quelli premium come Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G, al momento non ci sono indicazioni certe: i due smartphone sono recentemente entrati nel programma beta della One UI 4.0, ma non si può neppure escludere che il produttore voglia aspettare la versione dedicata ai pieghevoli Android 12L.

