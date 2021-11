Samsung sta per lanciare un’ottima promozione per Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è senza dubbio uno dei migliori smartphone dell’anno e Samsung si appresta a renderlo ancora più appetibile attraverso il lancio di una nuova promozione dedicata che permetterà di ottenere in regalo un accessorio ufficiale: la Silicone Cover con S Pen.

Insomma, con un nuovo aggiornamento appena rilasciato e in attesa di capire quando partirà il roll out di Android 12 in versione stabile, vediamo i dettagli di questa promozione.

Promozione Samsung Galaxy S21 Ultra: “S21 Ultra S Pen Edition”

A meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, la nuova promozione, ufficialmente denominata “S21 Ultra S Pen Edition”, verrà lanciata da Samsung a partire da lunedì 8 novembre 2021 e sarà rivolta a tutti i clienti che siano persone fisiche maggiorenni e residenti nel territorio dell’Unione europea. Non mancherà ovviamente una campagna di comunicazione dedicata via web.

Entrando nei dettagli dell’iniziativa, tutti coloro i quali acquisteranno uno smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (codice modello SM-G998B) nel periodo promozionale compreso tra l’8 novembre e il 31 dicembre 2021 presso uno store aderente avranno diritto a ricevere in regalo la Silicone Cover con S Pen (codice prodotto EF-PG99PTBEGWW), del valore di 75,90 euro IVA inclusa.

Ai fini dell’ottenimento del premio, i clienti saranno tenuti a completare la procedura di registrazione dello smartphone acquistato su Samsung Members entro e non oltre le ore 23.59 del 24 gennaio 2022.

Per quanto riguarda i negozi compatibili con la promozione, va premesso che deve trattarsi di punti vendita fisici ubicati all’interno del territorio italiano (sono pertanto esclusi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano) che esporranno il materiale promo pubblicitario relativo all’iniziativa oppure di store online aderenti ed elencati nell’apposito regolamento dell’iniziativa. A meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, tra i punti vendita fisici aderenti dovrebbero essere presenti anche quelli dei principali operatori di telefonia mobile nazionali, con particolare riferimento a quelli di TIM, Vodafone e WINDTRE. Gli stessi operatori, a quanto si apprende, dovrebbero partecipare anche tramite i rispettivi store online, vale a dire TIM, TIM Retail, Vodafone e WINDTRE.

Per quanto concerne gli altri store online compatibili, l’elenco completo, salvo smentite, comprenderà: Samsung Shop Online (inclusi i programmi “Samsung Partners Reward” e “Samsung Student”), Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet, ByTechno, Monclick, Bennet, Carrefour, Esselunga, Auchan, Il Gigante, Conad, Coop, Iperal, App Mediolanum (sezione “SelfyShop”), Pagina Web di Jakala accessibile dall’app Intesa Sanpaolo Mobile o dall’area riservata del sito, Amazon (escluso marketplace), Freeshop, Next Hardware, Dimo, Siem, Nova, E-Stayon, La Via Lattea.

Tra gli altri dettagli dell’iniziativa occorre ricordare che: sulla pagina dedicata di Samsung Members sarà necessario caricare una serie di dati che dimostrino l’acquisto, come prova d’acquisto e IMEI; ciascuno smartphone acquistato darà diritto ad un solo premio; in caso di acquisto con abbonamento con un operatore, verranno richiesti il modulo di sottoscrizione dell’abbonamento e una dichiarazione ufficiale del rivenditore attestante la vendita del prodotto acquistato da accompagnare con una fotocopia dello scontrino di vendita.

Al corretto completamento della procedura di registrazione, il cliente riceverà una comunicazione di conferma via email. Una volta verificata la correttezza della documentazione caricata e la compatibilità con la promozione, Samsung invierà un’altra email di validazione. Il premio (Silicone Cover con S Pen) verrà consegnato gratuitamente entro 180 giorni dalla mail di validazione presso l’indirizzo indicato dal cliente al momento della registrazione dell’acquisto.

Al lancio della nuova promozione appena descritta si accompagnerà anche la proroga fino al 21 novembre 2021 di quella avente come protagonisti i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G.

