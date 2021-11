Il team di sviluppo di Samsung sta spingendo forte sul pedale dell’acceleratore per portare la One UI 4.0 sulla famiglia Samsung Galaxy S21. Nelle scorse settimane il colosso sudcoreano ha rilasciato ben quattro build della beta della One UI 4.0 per la serie Samsung Galaxy S21, ma in queste ore apprendiamo che l’attesa per la versione stabile è ormai agli sgoccioli.

La versione stabile della One UI 4.0 è dietro l’angolo

Infatti, un community manager di Samsung, interpellato a riguardo da alcuni utenti, ha dichiarato quanto segue: “Per piacere prendete nota che non ci sarà una quinta versione del firmware, e che il firmware ufficiale è programmato per essere rilasciato correggendo i bug e gli errori presenti nella quarta beta.” Insomma, per ammissione stessa dell’azienda di Seul, non verrà presentata una quinta beta della One UI 4.0.

Questo ci porta a presumere che ormai la versione stabile della One UI 4.0 per Samsung Galaxy S21 sia ormai dietro l’angolo: come sappiamo l’azienda ha concluso i test a fine ottobre, pertanto potrebbe presentare la build definitiva già a partire dalle prossime settimane.

