In questi ultimi giorni ci siamo più volte occupati della nuova serie di smartphone di fascia alta di Samsung, ovvero Samsung Galaxy S22. Non solo abbiamo scoperto che Samsung Galaxy S22 Ultra introdurrà uno slot per la S Pen, proprio come i cari e vecchi Galaxy Note, ma si vocifera che l’intera serie verrà commercializzata con SoC Snapdragon anche in UE e che molto probabilmente farà il debutto sul mercato il prossimo 18 febbraio 2022.

Nuovi leak sul design di Samsung Galaxy S22 Ultra

In queste ore un inedito tweet del famoso leaker Digital Chat Station ha puntato l’attenzione sul leak del design di Samsung Galaxy S22 Ultra se comparato a quello dei fratelli “minori”, Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S22+. Dall’immagine condivisa dal leaker, e riproposta qui in basso, scopriamo una grande differenza tra il design delle cornici di tutti e tre gli smartphone.

Se per Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+ possiamo osservare cornici con angoli arrotondati, su Samsung Galaxy 22 Ultra notiamo invece angoli vivi, squadrati, del tutto simili a quelli degli smartphone della serie Galaxy Note. Prendendo per affidabili le informazioni condivise da Digital Chat Station, è facile notare come Samsung Galaxy S22 Ultra tenda più al design dei Galaxy Note che a quello dei Galaxy S, quasi a sottolineare come il sopracitato modello sia a tutti gli effetti il successore della serie Note.

Cosa ne pensate di queste novità? Vi convince il leak sul design di Samsung Galaxy 22 Ultra o preferite quello degli altri modelli? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

