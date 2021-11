Queste nuove foto leak su Samsung Galaxy S22 Ultra ci indicano chiaramente una sola cosa: lo smartphone del colosso sudcoreano sarà il successore della serie Galaxy Note. Da tempo ormai si dice che anche sulla nuova serie di smartphone ci sarà il supporto alla S Pen, ma in realtà dalle foto leak di Samsung Galaxy S22 Ultra è ben visibile l’alloggio alla stylus allo stesso modo di quello disponibile su ogni dispositivo della serie Galaxy Note.

Samsung Galaxy S22 Ultra in foto leak

Il design dello smartphone è evidentemente degno di un dispositivo di fascia premium: il pannello frontale è leggermente curvo lungo i lati lunghi – e non flat come invece si era scritto in passato -, mentre lo spessore è piuttosto pronunciato per aggiungere il vano utile a nascondere la S Pen. Il retro vede un importante cambio del design che abbandona definitivamente l’isola fusa con il telaio del telefono: in questo caso i quattro sensori sono posizionati come gocce sul retro, ognuno di essi separato dall’altro, che in qualche modo ci ricorda quelli di LG VELVET.

Jon Prosser, leaker di lungo corso, svela la seguente composizione per la fotocamera posteriore:

sensore principale da 108 MP;

sensore ultra grandangolare da 12 MP;

sensore telescopico 3x da 10 MP;

sensore telescopico 10x da 10 MP.

Non ci sono ulteriori informazioni circa la batteria, la qualità o la dimensione del display o altro, ma è ormai solo questione di tempo prima che i classici leak sveleranno ogni dettaglio sullo smartphone di Samsung. Nel mentre speriamo magari di vedere il modello di quest’anno in offerta fra gli smartphone al Black Friday, sia mai che ci scappi il colpaccio.