Negli ultimi giorni ci siamo spessi ritrovati a parlare dei piani di lancio di Samsung per il prossimo futuro: Samsung Galaxy S21 FE sarebbe più vicino che mai, mentre le foto leak svelano che Samsung Galaxy S22 Ultra avrà uno slot per la S Pen proprio come i cari e vecchi modelli di Galaxy Note.

SoC Snapdragon su tutta la serie Samsung Galaxy S22

In queste ore, però, un nuovo rumor ci svela una piccola rivoluzione in arrivo per quanto riguarda i processori integrati sulla serie Samsung Galaxy S22. Secondo Super Roader, ex dipendente Samsung, la compagnia sudcoreana avrebbe intenzione di impiegare SoC Snapdragon su tutta la serie Samsung Galaxy S22, anche per i modelli commercializzati in Europa.

Samsung è solita munire i propri dispositivi di processori Exynos e Qualcomm: mentre gli ultimi trovano posto nei device commercializzati negli USA (e non solo), i SoC Exynos sono quelli che invece vengono introdotti nei telefoni commercializzati in Europa e anche nel nostro Paese. Secondo Roader, la scelta sarebbe dovuta alla pandemia da Caronavirus e gli importanti effetti che ha causato all’intero settore dei processori: se vi ricordate, infatti, tempo fa si paventava la possibilità che Samsung Galaxy S21 FE fosse stato cancellato per problemi legati alla carenza di semiconduttori.

I SoC Qualcomm sarebbero quindi preferiti alla controparte Exynos; il tanto atteso processore Exynos 2200 con GPU AMD RDNA2 e supporto alla tecnologia Ray Tracing dovrà attendere ancora un po’. Ci teniamo a precisare che, trattandosi di un rumor la cui veridicità non è stata confermata, la notizia pubblicata dal leaker è da prendere con le pinze; non c’è ancora nulla di ufficiale.

