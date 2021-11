Ancora manca qualche mese alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S22 ma senza dubbio i nuovi smartphone di punta del colosso coreano sono tra i telefoni più attesi tra quelli che saranno lanciati il prossimo anno.

Nelle ultime settimane si sono susseguite senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei tre modelli che Samsung lancerà, incluse le foto della variante Ultra, da tanti ritenuta quella destinata a succedere alla serie Galaxy Note.

Le possibili date di lancio della serie Samsung Galaxy S22

Nelle scorse ore è stato Jon Prosser su Twitter a fornire un ulteriore contributo a chi attende con impazienza il lancio della nuova serie di smartphone del colosso coreano.

A suo dire, infatti, i Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra dovrebbero essere disponibili in pre-ordine a partire dall’8 febbraio 2022 mentre l’esordio sul mercato sarebbe in programma per il 18 febbraio 2022 (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

In pratica, nel caso in cui tali indiscrezioni dovessero rivelarsi fondate, grosso modo il colosso coreano riproporrebbe per la nuova generazione la medesima tempistica di quella del 2021. Resta da capire se tali date si riferiscano ad alcuni mercati selezionati (e, in tal caso, a quali) o se saranno rispettate a livello globale.

Ovviamente il modello più interessante dei tre è rappresentato da Samsung Galaxy S22 Ultra, che tra le proprie caratteristiche dovrebbe poter vantare un ampio display con refresh rate a 120 Hz, uno slot per fare posto a S Pen e una quadrupla fotocamera posteriore (con un sensore primario da 108 megapixel, accompagnato da uno ultra grandangolare da 12 megapixel, uno telescopico 3x da 10 megapixel e uno telescopico 10x da 10 megapixel).

Sarà interessante scoprire quali saranno i prezzi scelti da Samsung per la nuova generazione di smartphone della serie Galaxy S.