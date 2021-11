Negli ultimi anni numerosi OEM si sono focalizzati per sviluppare sistemi di ricarica rapida su smartphone sempre migliori, efficienti e potenti. Grazie alla recensione di Xiaomi 11T Pro sappiamo che lo smartphone dispone del supporto alla ricarica rapida a 120 W in grado di raggiungere il 100% di carica in circa 20 minuti, ma in passato anche OPPO e Realme avevano svelato interessanti tecnologie in merito alla ricarica rapida a 125 W.

Ricarica rapida a 125 W per questi device Realme, OPPO e OnePlus?

A tal proposito, secondo le ultime informazioni pubblicate in rete, sembra che i seguenti smartphone di Realme, OPPO e OnePlus offriranno tutti il supporto alla ricarica a 125 W:

Realme GT 2 Pro

OPPO Find X4 e OPPO Find X4 Pro

OnePlus 10 Pro

OPPO Reno8 Pro

Gli ultimi rumor su OnePlus 10 Pro, oltre a svelarne l’ipotetico nuovo design, parlano di una batteria da 5000 mAh; la stessa sarebbe attesa anche su Realme GT 2 Pro, mentre non si sa ancora invece quale verrà impiegata per gli smartphone OPPO. BBK Electronics, la multinazionale che gestisce i sopracitati brand (oltre a Vivo e IQOO), avrebbe tutto da guadagnarci da questa funzionalità: a oggi sono pochissimi gli smartphone che offrono il supporto alla ricarica rapida che superi o si avvicini ai 100W; implementarla sugli smartphone sopracitati garantirebbe un vantaggio strategico in più rispetto i competitor.

