Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, in queste ore OPPO svela la nuova linea di caricabatterie a ricarica rapida a filo e senza filo, in grado di ricaricare smartphone con batterie molto capienti in pochissimo tempo.

Caricabatterie flash charge da 125 W

Il caricabatterie flash charge da 125 W rappresenta il fiore all’occhiello di OPPO per quanto riguarda il sistema di ricarica rapida. Lo sviluppo di questo dispositivo, così come tutti gli altri presenti all’interno della news, nascono dalla necessità di offrire tempi di ricarica rapidi per il crescente numero di dispositivi 5G, permettendo così agli utenti di continuare ad utilizzare i propri smartphone senza timore di restare a secco e dover attendere ore prima di tornare ad utilizzare i propri device.

Infatti, come dichiarato da Jeff Zhang, Chief Charging Technology Scientist di OPPO, “l’introduzione accelerata del 5G in tutto il mondo e la crescente diversificazione delle applicazioni ad alto consumo energetico, tra cui i giochi e la visione di video, rappresentano nuove sfide per la durata della batteria dei telefoni cellulari e per l’esperienza di ricarica degli utenti. OPPO ha guidato lo sviluppo della ricarica rapida sin dal lancio della carica flash VOOC nel 2014. Ora ci impegniamo a continuare a costruire sulla base delle nostre competenze e dei nostri punti di forza nel campo delle tecnologie di ricarica ad alta potenza, wireless e dalle dimensioni sempre più ridotte, al fine di fornire agli utenti un’esperienza di ricarica ultraveloce sicura, efficiente e conveniente“.

La ricarica rapida a 125 W è in grado di ricaricare una batteria da 4000 mAh al 41% in appena 5 minuti e di ricaricarla completamente in 20 minuti. Per raggiungere questi risultati il team di ingegneri OPPO ha completamente stravolto l’architettura hardware del caricabatterie che è adesso in grado di sopportare uno schema di carica a 20 V/6,25 A. Al suo interno sono presenti celle a doppio-6C, 10 sensori di temperatura aggiuntivi in grado di monitorare costantemente lo stato di carica e un sistema di protezione da sovratensione con fusibili.

Caricabatterie wireless AirVOOC 65 W

Per chi invece ha necessità di un caricabatterie wireless perché non sopporta avere cavi sulla scrivania o sul comodino di fianco il letto, il caricabatterie wireless AirVOOC 65 W di OPPO permette di caricare completamente una batteria da 4000 mAh in 30 minuti. Certo, stiamo parlando di un lasso di tempo relativamente superiore a quello offerto dal caricabatterie flash da 125 W, ma si tratta comunque di un compromesso più che accettabile. Il caricabatterie AirVOOC 65 W è munito di una pompa di carica isolata e di una doppia bobina per aumentare l’efficienza di ricarica.

Sono presenti cinque misure di sicurezza come ad esempio il sistema di rilevazione di oggetti estranei. Il supporto allo standard Qi permette inoltre di caricare qualsiasi dispositivo munito di supporto alla ricarica wireless. La parte inferiore del caricabatterie è munito di un refrigeratore per controllare il calore in entrata e in uscita, utile a mantenere la temperatura del retro dello smartphone più bassa di 2 °C.

Caricabatterie mini da 110 e 50 W

Venendo poi alle soluzioni più compatte e pratiche, pensate per gli utenti che hanno la necessità di ricaricare rapidamente i propri dispositivi on-the-go senza però avere l’ingombro di un caricabatterie standard, OPPO presenta le soluzioni SuperVOOC da 50 W e mini flash da 110 W. Il caricabatterie mini SuperVOOC da 50 W è stato sviluppato dagli ingegneri OPPO per avere una dimensione simile a quella di un comune biglietto da visita. Esso, con uno spessore di appena 1,05 cm, può essere facilmente riposto all’interno della tasca di un paio di jean o nel taschino di una giacca.

Previous Next Fullscreen

Il caricabatterie SuperVOOC da 50 W è completamente compatibile con i protocolli VOOC come quelli da 27 W PD e 50 W PPS, e può facilmente ricaricare sia smartphone che notebook. Per raggiungere questo livello di compattezza, gli ingegneri OPPO hanno rimosso il condensatore elettrolitico convenzionale inserendo al suo posto un sistema di carica ad impulsi con la tecnologia di alimentazione a commutazione ad alta frequenza GaN.

Passando poi al caricabatterie mini flash OPPO da 110 W, esso è caratterizzato da diverse strutture in laminato che riduce le dimensioni del dispositivo fino a 35,76 cm³.

Disponibilità sul mercato

Purtroppo tutte le novità svelate quest’oggi da OPPO non sono state accompagnate da una data di lancio, né quali saranno i primi dispositivi a poterne fare uso. Difficile a dirsi se saranno a disposizione del pubblico già nei prossimi mesi, ma è ben chiaro che OPPO vuole continuare a mantenere il primato per quanto riguarda il mercato delle soluzioni a ricarica rapida, dove IQOO con la ricarica da 120 W rappresenta un concorrente di primo livello.